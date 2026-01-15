Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Uludağ doldu, sömestrde kar keyfinin fiyatı belli oldu! İşte bir gece konaklamanın maliyeti

Ocak 15, 2026 09:48
1
kar tatili

Türkiye'nin önemli kış turizmlerinden Uludağ'da sömestr öncesi yoğunluk başladı. 2 haftalık tatil öncesi oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Bir kişinin gecelik maliyeti ise 20 bin liradan başlıyor
 

2
kar tatili uludağ

Yeni yılla birlikte beyaz örtüsünü kuşanan Uludağ'da yarıyıl tatili öncesi hareketlilik başladı. Zirvede kar kalınlığı 85 santimetrelere kadar ulaşırken hava sıcaklığı ise sıfırın altında eksi 3 derece olarak ölçüldü. Kar yağışını fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist Uludağ'a akın etti. Kayak takımlarını giyen tatilciler pistlere akın etti. Yağan karın tadını kayak ve snowboard yaparak çıkardı.
 

3
sömestr

Zirvede oteller sömestr tatili için hazırlıklarını tamamladı. Toplam 5 bin yatak kapasiteli turistik alanda oteller sömestr tatili öncesi yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Geçtiğimiz son 3 yılda çeşitli nedenlerden dolayı beklenen yoğunluğun görülmediği Uludağ'da bu yıl yoğunluk bekleniyor.
 

 

4
uludağ otel rezervasyon

Sömestr tatilinin ilk haftası doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Okulların ara tatiline girmesiyle iki hafta sürecek sömestr öncesi beklenenin üzerinde rezervasyon yapıldığını kaydeden Karinna Hotel Operasyon Müdürü Anıl Sergen Ataş, "Sömestr daha başlamadan doluluk oranlarımız iyi durumda. Sömestr tatilinin ilk haftasında doluluk oranlarımız yüzde 90'lara ulaştı. İkinci haftasında şu an bir sakinlik var. İnsanlar da tabiî ki kar durumuna göre hareket ediyor. İkinci haftanın da yoğun rağbet göreceğine inanıyoruz. Şu anda doluluk oranımız yüzde 80-90 civarında. Önceki yıllara göre çok iyi. Son 3 yıldır bazı talihsizlikler oldu. Dolayısıyla bu durumdan bizde etkilendik. Kar olduğu sürece burası yoğun olacaktır" dedi.
 

5
uludağ gecelik otel fiyatları

Sömestrde odalar gecelik 20 bin liradan başlıyor
Ara tatilde otellerin aileler için birçok kampanya yaptığını söyleyen Ataş, "12 yaşındaki çocuklara kadar ücret almıyoruz. Aileler için böyle bir kampanya gerçekleştirdik. Geçen yıl da bu şekilde kampanya yapmıştık. Bu yıl da devam ettiriyoruz. Bu kampanya ile beraber çocuklu ailelerimizden rağbet görüyoruz. 
 

6
uludağ

Geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 fiyat farkı koyduk. Çünkü bahsettiğim gibi 3 yıldır birçok talihsizlikler oldu, bu nedenle fiyatı bu şekilde belirledik. Sömestrde bir odanın geceliği 20 ila 25 bin liradan başlıyor. Sömestr öncesi ve sonrası daha uygun dönemler, geceliği 15 bin liradan başlıyor. Sömestr ve yılbaşı Uludağ'da her zaman fiyat olarak biraz daha yukarıda olur" dedi.

7
uludağ kayak

Zirvede tatilcileri birçok aktivite bekliyor
Uludağ tatilinin sadece kayak yapmaktan ibaret olmadığını otellerde ve dışarıda birçok aktivite yapılabileceğini belirten Ataş, "Uludağ'da sezon karla açılır, karla biter. Kar olmayınca burada yapılacak aktiviteler sınırlıdır. Onun dışında dj partiler, canlı müzikler, sömestrde konserlerimiz olacak takvimi yakında netleştireceğiz. Otel dışında yapılacak aktiviteler var, kar motorları, atvler, rehber eşliğinde doğa yürüyüşleri yapılabiliyor. Ama asıl tercih edilen aktivite kayak" dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.