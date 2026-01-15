Uludağ doldu, sömestrde kar keyfinin fiyatı belli oldu! İşte bir gece konaklamanın maliyeti

Sömestr tatilinin ilk haftası doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Okulların ara tatiline girmesiyle iki hafta sürecek sömestr öncesi beklenenin üzerinde rezervasyon yapıldığını kaydeden Karinna Hotel Operasyon Müdürü Anıl Sergen Ataş, "Sömestr daha başlamadan doluluk oranlarımız iyi durumda. Sömestr tatilinin ilk haftasında doluluk oranlarımız yüzde 90'lara ulaştı. İkinci haftasında şu an bir sakinlik var. İnsanlar da tabiî ki kar durumuna göre hareket ediyor. İkinci haftanın da yoğun rağbet göreceğine inanıyoruz. Şu anda doluluk oranımız yüzde 80-90 civarında. Önceki yıllara göre çok iyi. Son 3 yıldır bazı talihsizlikler oldu. Dolayısıyla bu durumdan bizde etkilendik. Kar olduğu sürece burası yoğun olacaktır" dedi.

