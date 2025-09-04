Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ayı ihracatı 2,8 milyar doları aştı

Sürdürülebilir büyümeyi ancak üretim ve ihracatla sağlanabileceği bilinciyle hareket ettiklerini belirten Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ağustos ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,91 artarak 2 milyar 850 milyon 376 bin dolar oldu.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ayı ihracatı 2,8 milyar doları aştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 12:22

Uludağ İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan açıklamaya göre, birliğin yılın ilk 8 ayındaki ihracatı, yüzde 12,87 artışla 27 milyar 616 milyon 928 bin dolara ulaştı. Ağustos ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,91 artarak 2 milyar 850 milyon 376 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ayı ihracatı 2,8 milyar doları aştı

UİB bünyesindeki Uludağ Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) ağustos ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,02 artarak 2 milyar 335 milyon 366 bin dolar olarak gerçekleşti. Birliğin yılın 8 aylık dönemindeki ihracatı yüzde 15,43 artışla 23 milyar 437 milyon 26 bin dolar oldu.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ayı ihracatı 2,8 milyar doları aştı

Uludağ İhracatçıları Birliği (UTİB), ağustosta 94 milyon 241 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in ocak-ağustos ihracatı 808 milyon 769 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ayı ihracatı 2,8 milyar doları aştı

Ağustos ayı ihracatı 70 milyon 855 bin dolar olan Uludağ Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), yılın ilk 8 ayındaki toplam ihracatı da 597 milyon 989 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ayı ihracatı 2,8 milyar doları aştı

Geçen ay 27 milyon 577 bin dolar olan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB), yılın ilk 8 aylık dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,81 artışla 196 milyon 214 bin dolara çıktı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ayı ihracatı 2,8 milyar doları aştı

Ağustos'ta yüzde 18,24 artışla 31 milyon 150 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) üyeleri, 8 aylık dönemde toplam 112 milyon 881 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ayı ihracatı 2,8 milyar doları aştı

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Jeopolitik belirsizliklerin artmasına, yakın coğrafyamızda sıcak çatışmaların devam etmesine, pazarlarda talebin yavaş seyretmesine, tarife savaşlarına ve korumacılık önlemlerine rağmen ihracatçılarımız gurur veren çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Sürdürülebilir büyümeyi ancak üretim ve ihracatla sağlanabileceği bilinciyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

