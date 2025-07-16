Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını duyurdu

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatlarında artışa gitme kararı aldı. Konseyin 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar duyuruldu.

TAVSİYE FİYATI 18,35 TL’YE YÜKSELTİLDİ

Yönetim Kurulu, mevcut piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak çiğ süt tavsiye fiyatının artırılmasını oy çokluğu ile kararlaştırdı.

Buna göre;

Yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye satış fiyatı (çiğ süt desteği hariç) 17,15 TL’den 18,35 TL’ye çıkarıldı. Bu fiyat, üreticinin eline net olarak geçecek tutarı ifade ediyor.

GİDERLER ÜRETİCİYE EK OLARAK ÖDENECEK

Açıklamada ayrıca, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması halinde, bu masrafların üreticiye ayrıca ödeneceği belirtildi. Bu düzenlemeyle, üreticilerin yükü hafifletilmeyi hedefleniyor. Fiyat hesaplamalarında, süt içeriğindeki yağ ve protein oranları da dikkate alınacak. Baz alınan değerlere göre her bir dizyemlik (0,1’lik) farklılık için ±27 kuruş fiyat farkı uygulanacak.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını Eylül 2025 döneminde yeniden değerlendirecek. Piyasa koşullarındaki değişimlere göre, yeni bir düzenleme yapılması gündeme gelebilecek.