Uluslararası doğrudan yatırımın ağustos bilançosu: 497 milyon dolar geldi! İşte en çok yatırım yapan 3 ülke

12 Ekim 2024 11:03 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:03

Türkiye'ye ağustos ayında 497 milyon dolarlık uluslararası yatırım girdi. Bu yıl ağustosta Türkiye'ye 497 milyon dolarlık UDY girişi oldu. Bu yatırımların 283 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşti. Yılın 8 ayının toplamı değerlendirildiğinde ise Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke de belli oldu.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nin ardından "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar" bültenini duyurdu. Bu bültene göre, yılın 8 ayında Türkiye'ye gelen toplam Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) miktarı 6,41 milyar dolar oldu. Avrupa Birliği​ ülkeleri yüzde 54'lük pay aldı. Yatırımlar 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2'lik düştü. 2002'den itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 270 milyar dolar oldu.

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ

Bu yıl ağustosta Türkiye'ye 497 milyon dolarlık UDY girişi oldu. Ağustostaki toplam UDY'nin 201 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı, 35 milyon doları ise borçlanma araçları yoluyla gerçekleşti. Ağustosta 283 milyon dolar yatırım sermayesi girişlerinde, 46 milyon dolarlık yatırım girişiyle toptan ve perakende ticaret yüzde 16'lık pay aldı. Gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı, yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 16'sını oluşturdu.

EN ÇOK YATIRIM YAPAN 3 ÜLKE BELLİ OLDU

Yılın 8 ayının toplamında Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke, yüzde 20'lik payla Hollanda, yüzde 15 ile Almanya ve yüzde 13 ile ABD oldu.

AB ülkeleri, ağustosta yüzde 54'lük pay aldı. AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 16'lık paylarıyla Türkiye'ye en çok yatırım yapan ikinci bölge oldu.

Sadece ağustos 2024'te Almanya yüzde 22 ile en büyük paya sahip oldu.