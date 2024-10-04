Uluslararası piyasalarda işlem gören tahvillerde değişiklik yapıldı

04 Ekim 2024 12:43 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 12:58

Hazine uluslararası piyasalarda işlem gören tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemini tamamladı. Konuya ilişkin karar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadeli tahvillerini geri almak ve yeni ihraç edilen Ocak 2035 vadeli bir tahville değiştirmek üzere başlattığı yükümlülük yönetimi işlemini sonlandırdı. Konuya dair açıklama bakanlığında internet sitesinde yer aldı.

25 EYLÜL'DE SONA ERDİ

Uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadeli dolar cinsinden tahvilleri geri almak ve/veya yeni ihraç edilen dolar cinsi Ocak 2035 vadeli bir tahville değiştirmek üzere 24 Eylül'de bir yükümlülük yönetimi işlemi başlatıldığı açıklamada hatırlatıldı.

Söz konusu tahvillerin değiştirilmesi veya nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama süresinin 25 Eylül'de sona erdiğine ve işleme ilişkin tüm süreçlerin tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İhraç edilen 2035 vadeli 3,5 milyar dolar nominal tutarlı tahvilin yaklaşık 1,84 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanılmış olup, kalan kısmı ise nakit finansman olarak temin edilmiştir. İşlem kapsamında nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim talepleri karşılanmamıştır."

Açıklamada, yeni tahvil ihracının kapanış tarihinin 3 Ekim olduğu ve nihai nakit tutarının Bakanlık hesaplarına girdiği kaydedildi.