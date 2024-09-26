Üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin beyin göçü oranı

26 Eylül 2024 10:19 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:20

Türk öğrenciler yurt dışında eğitim için en çok hangi ülkeleri tercih ediyor, sorusunun cevabı TÜİK'ten geldi. Türkiye İstatistik Kurumu, Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri'ni açıkladı. Lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayıp, mezuniyet sonrasında yurtdışında uzun süreli ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında detaylar ortaya çıktı. ABD ve Almanya Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği iki ülke oldu.

TÜİK tarafından yayımlanan Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri ile eğitim ve öğretim alanı, bölüm, cinsiyet ve göç edilen ülkeler analiz edildi. Üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği ülkeler belli oldu. Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı yüzde 2,0 oldu. Günümüzde yurtdışında en çok tercih edilen ülkeler arasında Amerika hala uluslararası öğrenciler için birinci sırada.

BEYİN GÖÇÜ ERKEKLERDE DAHA FAZLA

Ülkemizde beyin göçü, özellikle 1960'lı yıllarda başladı.. Öncelikle, doktorlar ve mühendislerle başlayan göç, sonra bilim adamları ile devam etti. Türkiye​'de beyin göçünün en önemli nedenleri arasında eğitimli insanların üzerindeki işsizlik baskısı, AR-GE'ye ayrılan yetersiz kaynaklar sonucu araştırmacıların yeterli çalışma şartlarına sahip olmamaları, düşük hayat standardı yer aldı.

Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2015 yılında yüzde 1,6 iken, 2023 yılında yüzde 2,0 oldu. 2023 yılında yükseköğretim mezunu kadınların beyin göçü oranı yüzde 1,6, erkeklerin beyin göçü oranı ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK BEYİN GÖÇÜ BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanları bilişim ve iletişim teknolojileri (%6,8), mühendislik, imalat ve inşaat (%4,4) ve doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%2,6) oldu.

EN YÜKSEK BEYİN GÖÇÜ ORANINA SAHİP BÖLÜM

Mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde, en yüksek beyin göçü oranına sahip lisans programları sırasıyla, moleküler biyoloji ve genetik (%17,9), biyomühendislik (%10,2), işletme mühendisliği (%9,8), elektronik mühendisliği (%9,1), matematik mühendisliği (%8,9) ve bilgisayar mühendisliği (%8,4) oldu.

MEZUNLARIN EN ÇOK GÖÇ ETTİĞİ ÜLKE ABD

ABD ve Almanya​ Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği iki ülke oldu.

Bir lisans programını tamamlayanların göç etmek için tercih ettikleri ilk beş ülke sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri​ (%21,4), Almanya (%17,5), Birleşik Krallık (%11,2), Hollanda (%6,9) ve Kanada (%4,9) oldu.

ABD VE KANADA'YI EN ÇOK İŞLETME MEZUNLARI TERCİH ETTİ

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya göç eden mezunlar içinde en büyük paya sahip lisans programı işletme olurken, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'yı en fazla tercih eden mezunlar bilgisayar mühendisliği bölümünden oldu.