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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:44

Üniversitelere göre İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi 2026-2027! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Eskişehir başvurular ne zaman?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl üniversiteler peş peşe Ekim ayında İŞKUR Gençlik Programı başvurularını toplamaya başlamıştı. Üniversitelerin akademik takvimine göre İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri farklılık gösteriyor. 2026 yılında üniversitelerin çeşitli kurumlarında görev yapan öğrencilere en fazla 19 bin lira ödeme yapılmıştı. Bu yıl İŞKUR Gençlik Programı başvuru işlemleri genclik.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Şahsen başvuru yapan adayların veya mail yoluyla belgelerini ileten adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacak. Özellikle Eskişehir, Bursa, Konya, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde bulunan üniversitelerin başvuru tarihi merakla bekleniyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? İşte, başvuru sürecine ilişkin detaylar…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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Üniversitelere göre İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi 2026-2027! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Eskişehir başvurular ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:44

Devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere eğitim hayatlarını desteklemek ve iş hayatına kolay uyum sağlayabilmeleri için İŞKUR Gençlik Programı hayata geçirildi. Özel üniversiteler kapsam dışında kalırken üniversitelerde 2 yıllık ön lisans, 4 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler programa başvuru yapabilecek. İŞKUR Gençlik Programı’nda öğrenciler haftada en fazla 3 gün ve günlük en fazla 7.5 saat çalışılabilecek. Öğrencilere ödenen tutar her yıl artış gösterirken Aralık ayından itibaren yeni ücretlerin belirlenmesi bekleniyor. , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, , Bursa Uludağ Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi başvuru tarihleri farklılık gösteriyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri 2026 açıklandı mı?

HABERİN ÖZETİ

Üniversitelere göre İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi 2026-2027! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Eskişehir başvurular ne zaman?

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Devlet üniversitesi öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı, eğitim hayatlarını desteklemek ve iş hayatına uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi.
Programa, devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler başvurabilecek.
Öğrenciler, haftada en fazla 3 gün ve günlük en fazla 7.5 saat çalışabilecek.
Program başvuruları, üniversitelerin akademik takvimine göre farklılık gösterecek ve henüz başlamadı, Ekim ayının ikinci haftasından itibaren başlaması bekleniyor.
Başvurular, İŞKUR e-Şube veya genclik.iskur.gov.tr üzerinden yapılacak; şahsen veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.
Programa başvurabilmek için T.C. vatandaşı olmak, İŞKUR kaydı bulunmak, 18 yaşını tamamlamak ve belirlenen hane geliri şartını sağlamak gerekiyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI 2026-2027 NE ZAMAN?

Üniversitelerin akademik takvimine göre İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri farklılık gösterecek. Henüz yükseköğretim kurumları yeni eğitim öğretim faaliyetlerine başladığından İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlamadı.

Üniversitelere göre İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi 2026-2027! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Eskişehir başvurular ne zaman?

Geçtiğimiz yıl en fazla başvurunun yapıldığı 27-31 Ekim tarihleri arasında, Bursa Uludağ Üniversitesi 3-7 Kasım, Marmara Üniversitesi 21-25 Ekim, İstanbul Teknik Üniversitesi 16-20 Ekim, Selçuk Üniversitesi 17-21 Ekim, Dokuz Eylül Üniversitesi ise 16-21 Ekim tarihleri arasında başvuruları toplamıştı.

Üniversitelere göre İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi 2026-2027! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Eskişehir başvurular ne zaman?

Bu yılda üniversitelerin büyük bir çoğunluğunun Ekim ayının ikinci haftasından itibaren başvuruları alması bekleniyor. Üniversiteler kendi başvuru takvimlerini resmi internet sayfaları üzerinden paylaşıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri belli olduktan sonra adaylar, şartları yerine getirmesi durumunda İŞKUR e-Şube üzerinden veya genclik.iskur.gov.tr üzerinden programa başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Üniversitelerin illere göre başvuru takvimi kendi resmi web siteleri üzerinden duyurulacak. Öğrencilerin eğitim aldıkları üniversiteleri takip etmeleri gerekmektedir. 

Üniversitelere göre İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi 2026-2027! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Eskişehir başvurular ne zaman?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR? (ŞARTLAR)

İŞKUR Gençlik Programı’ndan yararlanabilmek için öncelikli olarak devlet üniversitelerinde örgün eğitim alınması gerekmektedir. 2 yıllık ön lisans, 4 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri program kapsamındadır. Açık öğretim veya uzaktan eğitim alan öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı’ndan yararlanamazlar.

Üniversitelere göre İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi 2026-2027! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Eskişehir başvurular ne zaman?

T.C. vatandaşı olan öğrenciler, İŞKUR kaydı olanlar, 18 yaşını tamamlayanlar, belirlenen hane geliri şartını sağlayanlar programdan yararlanabilir. Ayrıca KYK burs veya öğrenim kredisi alan öğrenciler programdan yararlanabilirler.

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#sakarya üniversitesi
#istanbul üniversitesi
#Marmara Üniversitesi
#İşkur Gençlik Programı
#Ondokuz Mayıs Üniversitesi
#Ekonomi
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