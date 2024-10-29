Ünlü banka TikTok mağduru oldu! Milyonlarca dolar kaybetti

29 Ekim 2024 13:16 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 13:17

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın, TikTok'ta gündem olan bir yöntemle 660 bin dolardan fazla dolandırıldığı ortaya çıktı. Sistemdeki açığı bulan müşteriler, ATM cihazlarına sahte çekler yatırarak fazla nakit para çekti. Yapılan bu vurgunun ardından banka, dolandırıcılara tek tek dava açmaya başladı.

Amerika'daki bankacılık devi JP Morgan​, sistemsel bir açık nedeniyle müşterileri tarafından binlerce dolar, dolandırıldı. Sistemdeki aksaklıktan yararlanan müşteriler, ATM​'lerden yatırılan çekleri kontrol etmeden doğrudan banka hesaplarına nakit olarak gönderdi.

DOLANDIRICILIK​ YÖNTEMİ TİKTOK​'TA VİRAL OLDU

Kısa sürede Tiktok'ta viral olan bu yöntem diğer sosyal medya platformlarında yayılmaya başladı. Çek yatıran müşteriler, banka hesaplarına gelen paraları nakit olarak çekti. Bu videoların ardından banka, güvenlik açığını fark etti ve ATM'lerinden çek kabul etmeyi durdurdu. Ancak, bu süreçte birçok kişi dolandırıldı.

TEK TEK DAVA AÇIP PARALARI GERİ İSTİYORLAR

Banka yetkilileri, sahte çeklerle para çeken hesapları tespit ederek mahkemeye başvurdu ve çalınan paraların geri ödenmesini talep etti. Bu süreçte, çekilen miktarların faizleri ve avukat masrafları da dahil edilecek. Öncelikle büyük meblağlar için dava açılması planlanıyor. Ancak dolandırıcılık vakalarının Amerika'nın farklı eyaletlerinde gerçekleşmesi nedeniyle, bankanın her eyalette ayrı davalar açması gerekiyor.

Öne çıkan bir olayda, Houston'da bir kullanıcı, 335 bin dolarlık sahte bir çekle JP Morgan'dan 290 bin dolardan fazla nakit çekti. Bu duruma karşı banka hukuki işlem başlattı. Ayrıca, Teksas’ta 29 Ağustos 2024 tarihinde ATM'ye maske takarak gelen bir diğer kişi de yüksek miktarda nakit çekim yaptı. Miami ve Kaliforniya’da ise 80 bin ile 141 bin dolar arasında para çeken kullanıcılar tespit edildi.

JP Morgan sözcüsü Drew Pusateri, CNBC’ye yaptığı açıklamada, "Dolandırıcılık, herkesin etkilediği ve bankacılık sistemine olan güveni zedeleyen bir suçtur. Bu davaları takip ediyoruz ve Chase ile müşterilerine karşı dolandırıcılık yapanların sorumlu tutulması için kolluk kuvvetleriyle aktif olarak işbirliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.