Ünlü borsacı Yardeni’den borsa tahmini

KÂR BEKLENTİLERİ PİYASAYI DESTEKLİYOR

Yardeni ekibinin değerlendirmesine göre son aylarda şirket kârlarına ilişkin tahminlerde dikkat çekici bir yükseliş var. Hem mevcut yıla hem de gelecek döneme yönelik beklentilerdeki bu iyileşme, borsadaki yükseliş iştahını da canlı tutuyor.

Ekip, uzun süredir 2026 yılı için hisse başına kâr tahminini 310 dolar, 2027 için ise 350 dolar seviyesinde tutuyordu. Ancak piyasa beklentilerinin bu seviyelerin üzerine çıkmasıyla tahminler de yukarı yönlü revize edildi.

Yeni projeksiyona göre 2026 yılı için hisse başına kâr beklentisi 330 dolara çıkarıldı. 2027 tahmini ise 375 dolar olarak güncellendi.

Piyasadaki konsensüs beklentileri de oldukça güçlü. Buna göre 2026 için tahmin 336,49 dolar, 2027 için ise 386,70 dolar seviyesinde bulunuyor.

Açıklanan verilere göre 2026 tahmini, geçen yıla kıyasla yüzde 22’lik artışa işaret ediyor. 2027 beklentisi ise 2026 konsensüs tahmininin yaklaşık yüzde 14,9 üzerinde seyrediyor.