Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Ünlü borsacı Yardeni’den borsa tahmini

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 10:41
1
Ünlü borsacı Yardeni’den borsa tahmini

Ünlü yatırımcı Ed Yardeni ve ekibi, şirket kârlarına ilişkin beklentilerdeki güçlü artış sonrası S&P 500 için yıl sonu hedefini yukarı çekti.

ABD’li piyasa stratejisti Ed Yardeni liderliğindeki ekip, S&P 500 endeksi için yıl sonu beklentisini güncelledi. Daha önce 7.700 puan olarak açıklanan hedef, yeni raporla birlikte 8.250 puana çıkarıldı.

2
Ünlü borsacı Yardeni’den borsa tahmini

KÂR BEKLENTİLERİ PİYASAYI DESTEKLİYOR

Yardeni ekibinin değerlendirmesine göre son aylarda şirket kârlarına ilişkin tahminlerde dikkat çekici bir yükseliş var. Hem mevcut yıla hem de gelecek döneme yönelik beklentilerdeki bu iyileşme, borsadaki yükseliş iştahını da canlı tutuyor.

Ekip, uzun süredir 2026 yılı için hisse başına kâr tahminini 310 dolar, 2027 için ise 350 dolar seviyesinde tutuyordu. Ancak piyasa beklentilerinin bu seviyelerin üzerine çıkmasıyla tahminler de yukarı yönlü revize edildi.

Yeni projeksiyona göre 2026 yılı için hisse başına kâr beklentisi 330 dolara çıkarıldı. 2027 tahmini ise 375 dolar olarak güncellendi.

Piyasadaki konsensüs beklentileri de oldukça güçlü. Buna göre 2026 için tahmin 336,49 dolar, 2027 için ise 386,70 dolar seviyesinde bulunuyor.

Açıklanan verilere göre 2026 tahmini, geçen yıla kıyasla yüzde 22’lik artışa işaret ediyor. 2027 beklentisi ise 2026 konsensüs tahmininin yaklaşık yüzde 14,9 üzerinde seyrediyor.

3
Ünlü borsacı Yardeni’den borsa tahmini

HEDEF ARALIĞIN ÜST SINIRI 8.250 PUAN

Raporda ileriye dönük fiyat/kazanç çarpanı beklentisinin 18,0-22,0 bandında korunduğu belirtildi. Bu varsayımla S&P 500 için yıl sonu hedef aralığı 6.750 ile 8.250 puan arasında şekilleniyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.