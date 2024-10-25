Ünlü ekmek fırını zinciri iflas etti! 250 yıl önce kurulmuştu

25 Ekim 2024 09:46 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:58

İflas bayrağını açan son şirket, 250 yıl önce kurulan ekmek fırını zinciri oldu.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunlar, ABD​ ve Avrupa​ ülkelerini de vurmaya başladı. Güçlü ekonomik yapıları ile yüzyılardır ayakta duran Batılı şirketler​ dahi ayakta durmaya zorlanır hale gelirken iflas​ haberlerinin sayısı artmaya başladı. İflas bayrağı açan son şirketlerden biri de ünlü ekmek fırını zinciri oldu.

İFLAS BAŞVURUSUNU TEKRARLADI

Almanya'nın Hechingen merkezli ünlü fırın zinciri Sternenbäckerei iflas başvurusunda bulundu. Almanya genelinde 120'den fazla şubesi bulunan fırın zinciri, baharda da zaten iflas başvurusunda bulunmuştu. O zamandan beri Sternenbäckerei işler şu ana kadar sessizdi.

1000 ÇALIŞAN ETKİLENDİ

Schwäbische Zeitung'un haberine göre , Hechingen tesisindeki üretim yıl sonuna kadar durdurulacak. Hechingen şirketin genel merkezi olduğundan bu, büyük bir darbe. Tam olarak kaç şubenin kapatılması gerekeceği önümüzdeki birkaç gün içinde netlik kazanacak.

1766 yılında Hechingen’de kurulan Sternenbäckerei, şu anda 1000’den fazla çalışanıyla büyük bir işletme. Bu çalışanlar şimdi belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.

Öte yandan Alman Fırıncılık Birliği'ne göre, 2013'ten bu yana fırın işletmeleri sayısında önemli bir düşüş yaşandı. 2013 yılında Almanya'da 13 bin 171 fırın işletmesi varken, 2023'te bu sayı 9 bin 242’ye düştü.