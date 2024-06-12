Ünlü ekonomistten dolar ve mevduat faizi tahmini geldi

12 Haziran 2024 17:16 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:18

Son dakika! ABD enflasyonu açıklandı, piyasalar karıştı, işte altın ve dolarda son durum

Son dakika! ABD enflasyonu açıklandı, piyasalar karıştı, işte altın ve dolarda son durum

Ünlü ekonomist Haluk Bürümcekçi, Türkiye ekonomisine ilişkin kritik değerlendirmeler yaparak dolar ve mevduat faizleri için beklentilerini sıraladı.

Bürümcekçi, şunları kaydetti:

DOLAR YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?

Şu anda gidişe baktığımızda yıl sonunda 40'ın çok altında bir gidiş var. Bundan sonra biraz hızlanmasını bekliyorum ama gidiş 40'ın altında gözüküyor.

Bu her zaman beklendiği gibi gitmeyebilir. Merkez Bankası döviz almasa kur yerel seçimlerden sonra 29 ve altı olmuştu.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELECEK Mİ?

Mevduat faizlerinde zirveyi geçtik. Bundan sonra geriye gelir. Bence o seviyeleri göremeyeceğiz. Dövizde ters dolarizasyon eğilimi var, TL likiditesi bollaşıyor. Yurtdışında da TL bol. Belki yeni önlemler düşüşü yavaşlatabilir.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKACAK MI?

Bugün Reuters’ta yer alan bir habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 28 Haziran FATF toplantısına katılmak üzere Singapur’a gidecek.

Ünlü ekonomist Türkiye’nin FATF gri listesinden çıkarılmasına ilişkin soruya şöyle cevap verdi:

Mayıs seçimindeki süreçten sonra ABD'yle ilişkiler iyi yöne gitmeye başladı. BRICS şu aşamada sürpriz olur. Bunun dışında AB üyeliği süreci çok önemli. Bu sadece bize bağlı değil. Avrupa'da aşırı sağın yükselişi görüldü. Gri listeyi bence piyasa fiyatladı. Eğer çıkamazsak bir etkisi olur.