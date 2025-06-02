Ünlü iş insanı Uğur Yurdakul vefat etti!

Geçtiğimiz aylarda kanser tedavisi gören kızını kaybeden ünlü iş insanı Uğur Yurdakul, hayatını kaybetti. İş dünyasını üzen vefat haberi yatırımcının kızının sosyal medyasından duyuruldu.
GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yurdakul hayatını kaybetti. Yurdakul’un vefat haberini, kızı Berrak Yurdakul sosyal medya üzerinden duyurdu. Mart ayında 13 yıldır kanser tedavisi gören kızı Ayşe Deniz Yurdakul’u kaybeden Yurdakul, kısa süre içinde ikinci kez acı haberle gündeme geldi.
Uğur Yurdakul, geçtiğimiz mart ayında kızı Ayşe Deniz Yurdakul’un kaybıyla büyük bir acı yaşamıştı. 13 yıldır kanser tedavisi gören Ayşe Yurdakul, mart ayında yaşamını yitirmişti.
Uğur Yurdakul’un ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, cenaze törenine ilişkin bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor. İş dünyasında uzun yıllar önemli görevlerde bulunan Yurdakul, GAMA Holding bünyesindeki çalışmalarıyla tanınıyordu.