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 | Bengü Sarıkuş

Ünlü ismin kanlı eldivenleri 6 milyon Euro'ya satıldı

Paraya ihtiyacı olan vakıf müzayedede ünlü ismin eşyalarını da satışa çıkardı. Kanlı eldivenler rekor fiyatla yeni sahibine kavuştu.

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Ünlü ismin kanlı eldivenleri 6 milyon Euro'ya satıldı
KAYNAK:
Euronews
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 16:10

ABD'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln’e ait veya onunla bağlantılı nadir eserlerden oluşan bir koleksiyon, ABD’de düzenlenen bir müzayedede toplam 7,9 milyon dolara (6,9 milyon euro) alıcı buldu. Aralarında Lincoln’ün suikasta uğradığı gece giydiği kan lekeli deri eldivenlerin de bulunduğu 144 parça, yoğun ilgi gördü.

Müzayedenin en dikkat çeken parçası olan eldivenler, 1,52 milyon dolara (1,35 milyon euro) satılarak en yüksek fiyata alıcı bulan eser oldu. Lincoln’ün 14 Nisan 1865 gecesi yanındaki iki mendilden biri ise 826 bin dolara (731 bin euro) satıldı.

Bir diğer çarpıcı parça, suikastı düzenleyen John Wilkes Booth liderliğindeki komplocuların üçüne ait fotoğrafların yer aldığı “Aranıyor” ilanıydı. Poster, beklentilerin çok üzerinde bir fiyatla, 762 bin 500 dolara (674,72 bin euro) el değiştirdi. Lincoln’ün el yazısının bilinen en eski örneği olan 1824 tarihli bir not defteri ise 521 bin 200 dolara (461 bin 140 euro) satıldı.

Ünlü ismin kanlı eldivenleri 6 milyon Euro'ya satıldı

ŞAİBELİ ŞAPKA YER ALMADI

Satışa çıkarılan eserler, Lincoln Başkanlık Vakfının Kaliforniyalı bir koleksiyoncudan aldığı ve Lincoln’e ait türünün tek örneği sayılan parçalardan oluşan büyük koleksiyonun bir parçasıydı. Vakıf, koleksiyonu satın almak için kullandığı 8 milyon dolarlık borcun geri kalanını ödemek amacıyla bu müzayedeyi düzenledi.

Ancak koleksiyonun tamamı Lincoln’e doğrudan ait değil. 2012 yılında ortaya atılan ve Lincoln’ün bir destekçisine hediye ettiği öne sürülen, 6 milyon dolar değer biçilen bir şapka hakkında yapılan 2019 tarihli bir araştırmada, şapkanın Lincoln’e ait olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamadı. Bu nedenle şapka, açık artırmada yer almadı.

Vakıf, 2007 yılında koleksiyoner Louise Taper’dan, Illinois eyaletinde bulunan Abraham Lincoln Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi için 1540 parçalık bu koleksiyonu satın almıştı. Koleksiyonun, müzenin el yazmaları koleksiyonunu zenginleştirmesi ve ziyaretçi ilgisini artırması hedefleniyordu. Ancak bağış toplamada yaşanan gecikmeler, koleksiyonun Lincoln’le ilgisi olmayan bölümlerinin zamanla satılmasına yol açtı.

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#kanlı eldiven
#Abraham Lincoln
#Ekonomi
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