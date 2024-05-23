Ünlü kurumdan Türk piyasalarına 'rönesans' benzetmesi geldi

23 May 2024 11:34 - Güncelleme : 23 May 2024 11:43

Türk varlıklara olan talep devam ederken yabancıların carry işlemleri hız kazandı. Yabancı kurumlardan ardı ardına gelen raporlara Citi de eklendi.

MADDE MADDE SIRALANDI

Aralarında Luis Costa ve İlker Domaç’ın da olduğu Citi analistlerinin notunda Türk lirası ve Türk tahvillerinin performansının bağlı olduğunu nedenler sıralandı.

TCMB’nin beklentileri yeniden çıpalamasına, regülasyon önlemlerinin sona erdirilmesine yönelik net bir strateji olmasına ve dezenflasyon süreci ve cari denge için gerekecek inandırıcı bir mali konsolidasyona bağlı olduğu belirtildi.

PARA POLİTİKASI SIKI KALABİLİR

Citi, TCMB’nin doğru politika patikasında olduğunu ve para politikasının piyasalar tarafında fiyatlanana göre daha uzun ve daha sıkı kalabileceğini belirtti.

Raporda şu ifadeler kaydedildi:

“Türkiye varlıklarındaki büyük prim açıkça yerel cephede. Yurtiçi TÜFE’de daha iyi bir dengelenme anına yaklaştıkça Dolar/TL spotta daha fazla istikrar, forward piyasada ima edilen getirileri aşağı çekmeye hazırlanıyor” ifadeleri kullanıldı.

SADECE 50 BAZ PUAN UZAKLIKTA

Türkiye’nin BB notlu öncüllerine yaklaştığı belirtilen raporda devlet tahvili spredleri için “Türkiye endeks seviyesinde BB notlu ortalamaya sadece 50 baz puan uzaklıkta” denildi.

Raporda “Artık tüm derecelendirme kuruluşlarının politika normalleşmesini ve temel iyileşmeleri yansıttığını görüyoruz. Yaklaşan not gözden geçirmelerinin bir miktar yukarı yönlü baskı ortaya çıkarması muhtemeldir. Bununla birlikte, Türkiye’nin kredi notunun esas olarak kurumsal ve siyasi riskler tarafından kısıtlandığını düşünüyoruz” değerlendirmesi yapıldı.

YÜKSELMESİNİ BEKLEDİĞİMİZ HİSSELER VAR

Analistler Türk hisselerine yönelik değerlendirmelerinde ise bugüne kadarki güçlü sektör performansının hisse fiyatlarına yansıması sebebiyle bankalara karşı nötr olduklarını belirti.

Raporda, “Tüketim sektörüne karşı pozitifiz ama daha defansif pozisyonları tercih ediyoruz (Beğendiğimiz hisseler arasında BİM ve Coca-Cola İçecek var). Eğer Türkiye geleneksel ekonomi politikalarını sürdürürse burada yukarı yönlü değerleme potansiyeli mevcut” değerlendirmeleri yer aldı.