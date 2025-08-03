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 | Yusuf Özgür Bülbül

Ünlü markaların tekstil ürünleri artık Bingöl'den çıkacak: 21 dönüm araziye dev tesis kuruluyor

İstanbul'da 1994 yılından bu yana dünyaca bilinen otomobil ve motosiklet markaları ile havacılık, silahlı kuvvetler, telekomünikasyon ve akaryakıt firmalarının tekstil tasarımını yaparak, koleksiyonlarını üreten Bingöllü Mücahit Artar, memleketinde 21 dönüm araziye tesis kuruyor...

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Ünlü markaların tekstil ürünleri artık Bingöl'den çıkacak: 21 dönüm araziye dev tesis kuruluyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 17:59

'da yıllardır dünyaca bilinen otomobil ve motosiklet markaları ile havacılık, silahlı kuvvetler, telekomünikasyon ve akaryakıt firmalarının tasarımını yaparak, koleksiyonlarını üreten Bingöllü iş insanı Mücahit Artar, bu üretimin büyük bölümünü memleketinde kuracağı tesiste gerçekleştirecek.

Valiliğinin öncülüğünde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yapan firmalar, devletin sunduğu avantajlar sayesinde için rotasını Bingöl'e çevirmeye başladı. Bu kapsamda, 1994 yılından bu yana İstanbul'da faaliyet yürüten Artar Tekstil'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Artar, üretimini memleketi Bingöl'e de taşımaya karar verdi.

Ünlü markaların tekstil ürünleri artık Bingöl'den çıkacak: 21 dönüm araziye dev tesis kuruluyor

"MODA TASARIM AKADEMİSİ"KURULACAK

Bingöl Organize Sanayi Bölgesindeki 21 dönüm arazi Artar Tekstil firmasına tahsis edildi. Söz konusu arazide tesis kurulması için çalışmalara başlandı. Gelecek yıl tamamlanması hedeflenen tesisle, dünyanın ünlü otomobil ve motosiklet markaları, havacılık, silahlı kuvvetler, telekomünikasyon ve akaryakıt firmalarının tekstilde marka tasarımı ve koleksiyonların üretimi artık Bingöl'de de yapılacak. Artar Tekstil, aynı zamanda Bingöl Üniversitesi bünyesinde "Moda Tasarım Akademisi" kurarak tekstilde nitelikli iş gücü yetiştirecek.

Ünlü markaların tekstil ürünleri artık Bingöl'den çıkacak: 21 dönüm araziye dev tesis kuruluyor

"BİNGÖL'E YATIRIMCI ÇEKİYORUZ"

Vali Ahmet Hamdi Usta, kentin tüm dinamikleriyle işbirliği halinde Bingöl'ü hak ettiği yere taşımak için çalıştıklarını söyledi. Göreve başladığı günden bu yana Bingöl'e yatırımcı çekmeye çalıştığını ifade eden Usta, özellikle emek yoğun sektörlerin büyükşehirlerdeki yoğunluktan dolayı kente yönelmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.
İş insanı Murat Öztürk'ün perde üretim tesisini Bingöl'e taşımasıyla ilk adımı attıklarını anlatan Usta, devamında iş insanı Mücahit Artar'ın da memleketi Bingöl'e üretim merkezini taşıma kararı aldığını kaydetti.

Kendilerine her türlü kolaylığı sağladıklarını belirten Usta, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte de sağlanan teşviklerle Bingöl'e çok sayıda yatırımcının geleceğini düşünüyoruz. Emek yoğun sektörler olan tekstil ve imalatta burayı bir kümelenme merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Sadece düz fason tekstil ürünleri değil, aynı zamanda marka, patent, faydalı model gibi katkı sunacak katma değerli ürünler üretmemiz lazım. Burası ilerleyen dönemde Doğu'nun cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. Gümrük Müdürlüğümüzü kurduk, aynı zamanda firmalarımız buradan ihracat da yapacak. Bingöl'ün ihracat sıralamasını 60-70 bandından en kısa sürede 50'li sıraların altına çekeceğimize inanıyoruz."

Bingöl'e yatırım yapmak isteyen herkese her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Usta, Bingöl Üniversitesinde kurulacak "Moda Tasarım Akademisi"nin de önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.
Vali Usta, "İnşallah denize atılan bir taşın yarattığı dalga gibi bu güzellikler, bu iyilikler, bu yatırımlar artarak devam edecek. Ben Mücahit Bey ve Murat Bey'e 'Bingöl'ün babayiğitleri' diyorum. Diğer Bingöllü hemşehrilerimiz de bu iki babayiğitten örnek alarak inşallah buraya gelirler. Başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ünlü markaların tekstil ürünleri artık Bingöl'den çıkacak: 21 dönüm araziye dev tesis kuruluyor



İş insanı Mücahit Artar da bu yatırımın gerçekleştirilmesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Vali Usta'nın katkılarının bulunduğunu belirtti. Hem bölgeye hem ülkeye katkı sunmaya çalışacaklarını ifade eden Artar, şunları kaydetti:

"Ekonominin bu tür heyecanlı haberlere ihtiyacı var. Bunun bilincindeyiz, farkındayız ve bunu yerine getirmek için böyle bir yatırım kararı aldık. İlerleyen zamanda buradaki istihdama katkımız olacak. İnşallah o katkılar da başladığında, imalatla birlikte sağlayacağımız katkının daha da büyümesini sağlayacağız. Bugün dünyada Ferrari'den Maserati'ye, Alfa Romeo'dan Lamborghini'ye birçok dünya markasının tekstilde hem tasarımını hem de koleksiyon üretimini yapan bir firmayız. İstanbul'daki üretimimizin büyük bir kısmını buraya taşıyarak Bingöl'ü bir üretim merkezi, İstanbul'u planlama ve yapılanma merkezi, İsviçre'deki şirket merkezimizi de satış ve pazarlama merkezi olarak tayin edeceğiz."

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ETİKETLER
#üretim
#istihdam
#bingöl
#yatırım
#tekstil
#İstanbul
#Moda Tasarım
#Ekonomi
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