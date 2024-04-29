Ünlü milyarder altın fiyatlarıyla ilgili gözden kaçan detayı açıkladı! İşte 2025 rakamı

29 Nisan 2024 10:57 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 10:58

Altın fiyatları 1 Mayıs’ta açıklanacak olan FED kararlarına odaklandı. Faiz kararı sonrası altın fiyatları de etkilenecek. Altın fiyatları Asya işlem saatlerinde sabit kaldı. Sarı metal, İran ve İsrail arasında herhangi bir gerilimin yaşanmaması üzerine güvenli liman talebinin azalmasıyla, Nisan başlarında ulaştığı rekor seviyelerden geriledi.

ABD’li milyarder yatırımcı David Einhorn, altının güçlü gidişatını açıklamak için bu hafta yatırımcılara yazdığı son mektubunda potansiyel bir teori sundu. Einhorn mektubunda, "Bu ilerlemenin piyasanın hem para hem de maliye politikalarının sürdürülebilirliği ve bilgeliğinden şüphe etmeye başlamasıyla ilgili mümkün olsa da diğer göstergeler durumun böyle olmadığını gösteriyor." dedi.

KÜRESEL MERKEZLER ALTININ PEŞİNDE

Greenlight Capital kurucusu, Doğu'daki ülkelerin Batılı ülkelerden altın satın almasında "ortak bir eğilim" olduğunu söyledi. Açıklamada, "Belki de Batı'nın satmaya hazır olduğu altını tükeniyor, Doğu'daki talep ise fiyatları yükseltmeye yetecek kadar güçlü." dedi.

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, küresel merkez bankaları son iki yıldır üst üste 1.000 tonun üzerinde altın satın almak için yarışıyor ve en büyük alıcılardan biri de Çin.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, yıllardır durgun bir ekonomi, sorunlu emlak sektörü, sallanan borsa ve sürekli yüksek işsizlik oranı nedeniyle rezervlerinde geri kaldı.

ALTINA TALEP FİYATLARI YÜKSELTİYOR

Çin Halk Bankası'nın rezervlerini dolardan uzaklaştırmanın bir yolu olarak sarı metale yönelimi artırdı.

Dünya Altın Konseyi, Hindistan ve Singapur'un da küresel ekonomik türbülansa karşı korunmak için altın topladığını açıkladı. Altına talep patlaması fiyatları da artırıyor.

Üst düzey ekonomist David Rosenberg, sarı metal fiyatında %15'lik bir artış daha öngörüyor ve merkez bankalarının faiz indirimlerini düşünmesi nedeniyle bu potansiyelin %30 oranında olacağını söylüyor.

Milyarder yatırımcı Ray Dalio altının yüksek devlet borç seviyelerinden kaynaklanan riskleri koruyabileceğini söylüyor. Yakın tarihli bir gönderisinde, borç veya enflasyon krizi riskinin artması nedeniyle altın sahibi olduğunu söyledi.

GELECEK YIL İÇİN FİYAT VERDİLER

Piyasa gurusu Ed Yardeni, altının gelecek yıl 3.500 dolara yükselebileceğini öngörerek %50'lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.