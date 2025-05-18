Ünlü milyarder 'fare zehiri' dediği kripto paradan tamamen çekildi!

Ünlü yatırımcı ve iş insanı Warren Buffett geçmişte “fare zehiri” olarak nitelendirdiği ve asla güvenmediği kripto para piyasasından tamamen çekildiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın yönettiği Berkshire Hathaway, 2025 yılının ilk çeyreğinde portföyünde dikkat çeken değişikliklere gitti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) verilerine göre şirket, özellikle bankacılık ve finans sektöründeki yatırımlarını azaltırken, kripto hizmeti sunan Brezilyalı dijital banka Nubank’taki tüm hisselerini de sattı.

Buffett, 2021 yılında 500 milyon dolarlık yatırım yaptığı Nubank’tan tamamen çıkarken, hisselerin yüzde 46 oranında değer kazanmış olduğu bildirildi. Nubank, kripto para alım-satım hizmeti sunan dijital bankalardan biri olması nedeniyle Buffett’ın kripto paralara karşı yıllardır süregelen mesafeli tutumuyla çelişen nadir yatırımlarından biri olarak öne çıkıyordu.

Bitcoin’i geçmişte “fare zehiri” olarak nitelendiren Buffett, bu piyasaya güvenmediğini defalarca dile getirmişti. Nubank’taki bu ayrılık, yatırımcının kriptoya kapıları tamamen kapattığını bir kez daha ortaya koydu.

ELİNDEKİ NAKİT REZERVİ 350 MİLYAR DOLAR

2025’in ilk çeyreğinde Berkshire Hathaway, Citigroup’taki tüm hisselerini elden çıkarırken, Capital One’daki pozisyonunu azalttı. Bank of America hisselerinin bir kısmı da satılarak şirketteki pay yüzde 8.3’e düşürüldü. Tüm bu satışların ardından Buffett’ın elindeki nakit rezervi 350 milyar dolara ulaştı.

APPLE HİSSELERİ EN DEĞERLİ VARLIK

Buffett, bir yandan bazı sektörlerde yeni pozisyonlar da aldı. Alkollü içecek üreticisi Constellation Brands’teki hisselerini yüzde 6.6’ya çıkaran yatırımcı, Sirius XM Holdings ve Occidental Petroleum hisselerinde de ek alımlar yaptı. Ayrıca Berkshire, bazı yatırımları için SEC’e gizlilik başvurusunda bulunarak detayları kamuoyundan sakladı. Öte yandan Apple hisseleri, önceki çeyrekteki pozisyonunu koruyarak Buffett’ın portföyünde en değerli varlık olmaya devam etti.