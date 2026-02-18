Ünlü milyarderden Wall Street uyarısı: ABD hisseleri yüzde 40 primli

ABD borsalarında çarpanların tarihi ortalamaların üzerinde olduğunu savunan yatırımcı, yapay zekâ temalı iyimserliğin de belirsizlik yaptığını söylüyor. Yani herkes kazanacakmış gibi bir hava var ama işin sonu nereye varır, orası meçhul.

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARI SORGULANIYOR

Büyük teknoloji şirketlerinin yatırım harcamalarının 2026’da 600 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak Citrone’a göre asıl soru şu: Bu dev yatırımlar gerçekten karşılığını verecek mi?