Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ünlü milyarderden Wall Street uyarısı: ABD hisseleri yüzde 40 primli

Şubat 18, 2026 16:49
1
Ünlü milyarderden Wall Street uyarısı: ABD hisseleri yüzde 40 primli

Milyarder yatırımcı Rob Citrone, ABD borsalarının küresel piyasalara kıyasla aşırı pahalı olduğunu savundu. 2026’da düşüşün sürebileceğini belirten Citrone, Latin Amerika ve özellikle Meksika’yı öne çıkarıyor.

Küresel piyasalarda yön arayışı sürerken dikkat çeken bir çıkış da ünlü hedge fon yöneticisi Rob Citrone’dan geldi. 2025 yılında ABD dışındaki borsaların daha güçlü bir performans sergilediğine işaret eden Citrone, bu tablonun 2026’da da değişmeyeceğini düşünüyor.

2
Ünlü milyarderden Wall Street uyarısı: ABD hisseleri yüzde 40 primli

CNBC’ye konuşan Discovery Capital Management’ın kurucusu Citrone’a göre, ABD hisse senetleri diğer küresel piyasalara kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha pahalı işlem görüyor. Bu da, açıkçası, yatırımcı açısından ciddi bir risk demek.

“ABD PİYASALARINDA DÜŞÜŞ, DIŞARIDA YÜKSELİŞ”

Citrone’un beklentisi net: ABD’de zayıflık sürecek, uluslararası piyasalarda ise yukarı yönlü hareket görülecek. Özellikle fiyatlamaların geldiği seviyeye dikkat çekiyor.

3
Ünlü milyarderden Wall Street uyarısı: ABD hisseleri yüzde 40 primli

ABD borsalarında çarpanların tarihi ortalamaların üzerinde olduğunu savunan yatırımcı, yapay zekâ temalı iyimserliğin de belirsizlik yaptığını söylüyor. Yani herkes kazanacakmış gibi bir hava var ama işin sonu nereye varır, orası meçhul.

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARI SORGULANIYOR

Büyük teknoloji şirketlerinin yatırım harcamalarının 2026’da 600 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak Citrone’a göre asıl soru şu: Bu dev yatırımlar gerçekten karşılığını verecek mi?

4
Ünlü milyarderden Wall Street uyarısı: ABD hisseleri yüzde 40 primli

Yapay zekâ ve veri merkezlerine aktarılan milyarlarca doların şirketleri büyütmek yerine bazılarını saf dışı bırakma ihtimali de masada. Teknoloji yarışında kazananı şimdiden tahmin etmek zor. İşte bu belirsizlik, Wall Street’te günlük sert dalgalanmalara yol açıyor.

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR ÖNE ÇIKIYOR

Forbes verilerine göre 1.1 milyar dolarlık kişisel servete sahip olan Citrone, gelişmekte olan ülkeleri daha cazip buluyor. Özellikle Latin Amerika’ya ayrı bir parantez açıyor.

5
Ünlü milyarderden Wall Street uyarısı: ABD hisseleri yüzde 40 primli

Bu bölgelerdeki şirketlerin çoğu kendi alanında güçlü ve nispeten daha az rekabet baskısı altında. ABD’deki “acımasız” yapay zekâ rekabetine kıyasla daha korunaklı bir yapı söz konusu. Bu da yatırımcı için, en azından şimdilik, daha güvenli bir liman anlamına geliyor.

6
Ünlü milyarderden Wall Street uyarısı: ABD hisseleri yüzde 40 primli

Favorisi ise Meksika. ABD ile artan ticari ilişkiler ve görece uygun hisse fiyatları ülkeyi öne çıkarıyor. Arjantin de Citrone’un radarında. Javier Milei’nin seçimlerin ardından gücünü pekiştirmesi ve ekonomik reform beklentileri, ülkeyi potansiyel bir büyüme hikâyesine dönüştürebilir.

KRİPTO ŞİRKETLERİNE MESAFELİ

Citrone’un dikkat çektiği bir diğer alan ise kripto para şirketleri. Bitcoin son aylarda sert düşüşler yaşamış olsa da, elinde yüksek miktarda kripto varlık bulunduran şirketlerin hisseleri hâlâ pahalı bulunuyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.