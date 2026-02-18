Ünlü milyarderden Wall Street uyarısı: ABD hisseleri yüzde 40 primli

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milyarder yatırımcı Rob Citrone, ABD borsalarının küresel piyasalara kıyasla aşırı pahalı olduğunu savundu. 2026’da düşüşün sürebileceğini belirten Citrone, Latin Amerika ve özellikle Meksika’yı öne çıkarıyor.
Küresel piyasalarda yön arayışı sürerken dikkat çeken bir çıkış da ünlü hedge fon yöneticisi Rob Citrone’dan geldi. 2025 yılında ABD dışındaki borsaların daha güçlü bir performans sergilediğine işaret eden Citrone, bu tablonun 2026’da da değişmeyeceğini düşünüyor.
CNBC’ye konuşan Discovery Capital Management’ın kurucusu Citrone’a göre, ABD hisse senetleri diğer küresel piyasalara kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha pahalı işlem görüyor. Bu da, açıkçası, yatırımcı açısından ciddi bir risk demek.
Citrone’un beklentisi net: ABD’de zayıflık sürecek, uluslararası piyasalarda ise yukarı yönlü hareket görülecek. Özellikle fiyatlamaların geldiği seviyeye dikkat çekiyor.
ABD borsalarında çarpanların tarihi ortalamaların üzerinde olduğunu savunan yatırımcı, yapay zekâ temalı iyimserliğin de belirsizlik yaptığını söylüyor. Yani herkes kazanacakmış gibi bir hava var ama işin sonu nereye varır, orası meçhul.
Büyük teknoloji şirketlerinin yatırım harcamalarının 2026’da 600 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak Citrone’a göre asıl soru şu: Bu dev yatırımlar gerçekten karşılığını verecek mi?
Yapay zekâ ve veri merkezlerine aktarılan milyarlarca doların şirketleri büyütmek yerine bazılarını saf dışı bırakma ihtimali de masada. Teknoloji yarışında kazananı şimdiden tahmin etmek zor. İşte bu belirsizlik, Wall Street’te günlük sert dalgalanmalara yol açıyor.
Forbes verilerine göre 1.1 milyar dolarlık kişisel servete sahip olan Citrone, gelişmekte olan ülkeleri daha cazip buluyor. Özellikle Latin Amerika’ya ayrı bir parantez açıyor.
Bu bölgelerdeki şirketlerin çoğu kendi alanında güçlü ve nispeten daha az rekabet baskısı altında. ABD’deki “acımasız” yapay zekâ rekabetine kıyasla daha korunaklı bir yapı söz konusu. Bu da yatırımcı için, en azından şimdilik, daha güvenli bir liman anlamına geliyor.
Favorisi ise Meksika. ABD ile artan ticari ilişkiler ve görece uygun hisse fiyatları ülkeyi öne çıkarıyor. Arjantin de Citrone’un radarında. Javier Milei’nin seçimlerin ardından gücünü pekiştirmesi ve ekonomik reform beklentileri, ülkeyi potansiyel bir büyüme hikâyesine dönüştürebilir.
Citrone’un dikkat çektiği bir diğer alan ise kripto para şirketleri. Bitcoin son aylarda sert düşüşler yaşamış olsa da, elinde yüksek miktarda kripto varlık bulunduran şirketlerin hisseleri hâlâ pahalı bulunuyor.