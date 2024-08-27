Ünlü sigara markasından iflas başvurusu! Tiryakiler iflas nedenine çok şaşıracak

27 Ağustos 2024 11:56 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:57

Ünlü sigara markası iflasa yaklaştı. Dünyaca ünlü sigara üreticisi TMCC iflas başvurusunda bulundu. 23 yıllık ünlü Alman sigara firması bir makinede yaşadığı arıza nedeniyle yaşanan üretim kaybının iflas sürecine katkıda bulunduğunu aktardı.

TMCC İFLAS ETTİ

TMCC (Tütün İmalatı ve Sigara Şirketi), mali zorlukların üstesinden gelemeyerek iflas başvurusunda bulundu.

23 yıllık ünlü sigara markası TMCC, Offenburg bölge mahkemesine başvuru yaptı.

Mahkemece atanan yetkili, 40'tan fazla çalışanın işlerinin şimdilik güvence altında olduğunu aktardı.

Çalışanların ücret ve maaşları Federal Çalışma Ajansı'nın sağladığı iflas yardımı sayesinde Ekim ayına kadar ödenecek.

İFLAS NEDENİ PES DEDİRTTİ

Rapora göre, TMCC'nin iflasının ardında sigara paketleri için vergi pullarının önceden finanse edilmesi ve bir makinedeki arıza nedeniyle yaşanan üretim kaybı yer aldı.

Tüketicileri talebinde yaşanan azalmanın da altı çizildi.