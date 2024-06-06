Ünlü spor giyim markası satıldı

06 Haziran 2024 10:34 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:47

Emekliye 50 bin liralık kredi imkanı! Tüm şartlar belli oldu

Emekliye 50 bin liralık kredi imkanı! Tüm şartlar belli oldu

1919'da kurulan ve son yıllarda retro spor markalarına yönelik bir nostalji dalgası oluşturarak Y kuşağı ve Z kuşağının ilgisini çeken spor giyim markası Champion satıldı.

SATIŞLAR YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Markanın satışları geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 30 düşmüştü ve Hanesbrands, Champion'u kârına zarar veren düşüş ve fazla stoktan sorumlu tuttu.

POPÜLER MARKALARIN SAHİBİNE SATILDI

Hanesbrands çarşamba günü yaptığı açıklamada, Champion'ı performans teşvikleriyle birlikte 1,5 milyar dolara varan bir anlaşmayla Authentic Brands Group'a satacağını duyurdu.

Authentic, Reebok, Forever 21 ve Quiksilver gibi markaların sahibi olrak biliniyor.