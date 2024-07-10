Ünlü tencere markası iflas etti! Düdüklü tencere, döküm tencere ve tavada öncüydü
Mutfak gereci üreten dünyaca ünlü marka Instant Brands, iflas bayrağını çekti. Düdüklü tencere, döküm tencere ve tavalarda öncü marka olan şirket finansal sıkıntılar nedeniyle iflasını ilan etti. Geçtiğimiz ay 1800 sendikalı çalışan işten çıkarıldı.
Ünlü tencere markası Instant Brands, ekonomik zorluklara dayanamayarak iflas etti. Çok sayıda mutfak gereci üreten dünya devi marka Instant Brands, ayakta kalamadı. Alınan iflas kararı ilk olarak çalışanlarla duyuruldu. Tam 1800 çalışan iflasla birlikte işsizler ordusuna katıldı.
TENCERE MARKASI İFLAS ETTİ
Geçtiğimiz yıl New York Times "Instant Brands'ın sevilen Instant Pot ve diğer ürünlerine yeni hayranlar bulmakta zorlandığını" yazmıştı. Şirket şimdi iflas etti.
Düdüklü tencere, döküm tencere ve tava başta olmak üzere çok sayıda mutfak gereci üreten Instant Brands, 500 milyon doların üzerinde varlığa sahip olmasına rağmen, 132,5 milyon dolarlık kredi çekti ve ödeyemedi.
İflasın ardından geçtiğimiz ay 1800 sendikalı çalışan işten çıkarıldı.
INSTANT BRANDS, TÜRKİYE PAZARINDA DA AKTİFTİ
Son dönemde yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle iflasını ilan eden Instant Brands, Türkiye pazarında da önemli bir role sahipti. Şirketin iflas etmesi, endüstride büyük şaşkınlığa neden oldu.
2010 yılında tanıtılan Instant Pot, hem basınçlı hem de yavaş pişirme için elektronik bir harikası olarak ortaya çıktı. Popülaritesindeki hızlı yükseliş yaşadı.
Ancak, Instant'ın cazibesi yeni kitleler arasında azaldı ve şirket tehlikeli bir konuma girdi.
Şirket yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, mali darboğaza girilmesinin sebepleri arasında bankalara olan kredi borçları gösterildi.