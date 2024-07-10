Ünlü tencere markası iflas etti! Düdüklü tencere, döküm tencere ve tavada öncüydü

10 Temmuz 2024 16:49 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 16:48

Türkiye'nin birçok iline gönderim yapan ünlü yumurta markası iflas etti! Vergi borcu ortaya çıktı

Türkiye'nin birçok iline gönderim yapan ünlü yumurta markası iflas etti! Vergi borcu ortaya çıktı

Konkordato ilan eden ve iflas bayrağı çeken şirket sayısı giderek artıyor! Ticaret sahnesinde korkutan veri

Konkordato ilan eden ve iflas bayrağı çeken şirket sayısı giderek artıyor! Ticaret sahnesinde korkutan veri

Ünlü tencere markası Instant Brands, ekonomik zorluklara dayanamayarak iflas etti. Çok sayıda mutfak gereci üreten dünya devi marka Instant Brands, ayakta kalamadı. Alınan iflas kararı ilk olarak çalışanlarla duyuruldu. Tam 1800 çalışan iflasla birlikte işsizler ordusuna katıldı.

TENCERE MARKASI İFLAS ETTİ

Geçtiğimiz yıl New York Times "Instant Brands'ın sevilen Instant Pot ve diğer ürünlerine yeni hayranlar bulmakta zorlandığını" yazmıştı. Şirket şimdi iflas etti.

Düdüklü tencere, döküm tencere ve tava başta olmak üzere çok sayıda mutfak gereci üreten Instant Brands, 500 milyon doların üzerinde varlığa sahip olmasına rağmen, 132,5 milyon dolarlık kredi çekti ve ödeyemedi.

İflasın ardından geçtiğimiz ay 1800 sendikalı çalışan işten çıkarıldı.

INSTANT BRANDS, TÜRKİYE PAZARINDA DA AKTİFTİ

Son dönemde yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle iflasını ilan eden Instant Brands, Türkiye pazarında da önemli bir role sahipti. Şirketin iflas etmesi, endüstride büyük şaşkınlığa neden oldu.

2010 yılında tanıtılan Instant Pot, hem basınçlı hem de yavaş pişirme için elektronik bir harikası olarak ortaya çıktı. Popülaritesindeki hızlı yükseliş yaşadı.

Ancak, Instant'ın cazibesi yeni kitleler arasında azaldı ve şirket tehlikeli bir konuma girdi.

Şirket yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, mali darboğaza girilmesinin sebepleri arasında bankalara olan kredi borçları gösterildi.