Ünlü varlık yöneticisi, Trump'ın Bitcoin'i rezerv para olarak kullanacağını söyledi

25 Temmuz 2024 11:27 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:29

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Varlık yöneticisi Bryan Courchesne, Trump yönetiminin Bitcoin'i stratejik rezerv varlığı haline getirebileceğini iddia etti. Courchesne, Adalet Bakanlığı'nın 200.000 BTC'lik büyük varlıklarına işaret etti.

Küresel borcun artması ve parasal enflasyonun yükselmesi ortamında, eski Başkan Donald Trump'ın dijital varlık sektörüne destek açıklaması, Bitcoin'in küresel bir rezerv varlığı veya stratejik bir ABD hazine varlığı olabileceği yönündeki spekülasyonları ateşledi.

TRUMP BİTCOİN'İ REZERV PARA MI YAPACAK?

Trump'ın 39 yaşındaki Bitcoin sahibi JD Vance'i başkan yardımcısı adayı olarak seçmesi, gelecekteki Trump yönetiminin Bitcoin'in mevcut finansal sisteme tam olarak entegre olmasıyla kripto paralar için yeni bir dönem başlatabileceği yönündeki görüşleri tetikledi.

Varlık yöneticisi Courchesne göre, Bitcoin'i bir rezerv varlık olarak benimsemek zor ancak imkansız değil.

Courchesne, ABD Adalet Bakanlığı'nın 200.000 Bitcoin tuttuğunu ve ABD hükümetinin Bitcoin'in en büyük sahibi olduğunu, Satoshi Nakamoto'nun ardından ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Courchesne, Adalet Bakanlığı'nın Bitcoin'i ABD Hazine Bakanlığı'na transfer edebileceğini ve böylece Hazine'nin bu varlığı uzun vadede biriktirip elinde tutmasının önünü açabileceğini açıkladı.

Milyarder yatırımcı Mark Cuban da yaygın enflasyon ve jeopolitik istikrarsızlığın, dünya nüfusunu hayat birikimlerini ve satın alma güçlerini korumak için güvenli bir liman olarak Bitcoin'e yönelteceği ve Bitcoin'in küresel rezerv para birimi statüsüne organik olarak yükselmesine olanak tanıyacağı bir senaryo öngördü.

Arjantin, Venezuela ve Türkiye gibi yüksek enflasyona sahip ülkelerden gelen veriler, insanların enflasyona karşı bir korunma yöntemi olarak kripto paralara yönelmesiyle bunun halihazırda gerçekleştiğini gösteriyor.

TERS GÖRÜŞLER DE GELDİ

BlockTower Capital'in kurucusu Ari Paul ise tam tersini düşünüyor.

Paul, Bitcoin'in önümüzdeki dört yıl içinde ABD'nin stratejik rezerv varlığı olma ihtimalinin 10'da 1 olduğuna inanıyor.

Girişimci, ulusal acil durumlarda kullanılmak üzere tutulan varlıklardan oluşan bir koleksiyon olan ABD stratejik rezervinin, gelecekteki bir başkan ABD'nin Bitcoin varlıklarını satmayacağını duyursa bile resmi olarak kurulmayabileceğini açıkladı.