Üretici fiyatları ocakta artmaya devam etti! TÜİK açıkladı: Tarım ürünlerinde büyük değişim

TÜİK, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2025 verilerini duyurdu. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 35,54, aylık yüzde 2,74 arttı. Peki, üreticiye yansıması ne olacak?

ÇİFTÇİNİN MALİYETİ ARTIYOR

Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2025 yılı Ocak ayında artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,05 artış gerçekleşti.

ORMANCILIKTA BÜYÜK SIÇRAMA

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %160,40 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %29,64 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Sektörlerde bir önceki aya göre;

tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,33 artış,

ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %12,28 artış,

balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %6,94 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre;

tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %0,14 artış,

çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %4,62 artış,

canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %3,43 artış gerçekleşti.