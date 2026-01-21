Üşüyen tazminat alacak! İsa Karakaş, Yargıtay'ın emsal kararı hakkında uyardı

Karakaş, "Bu karar, ülkemizdeki binlerce "merdiven altı" veya fiziksel şartları yetersiz işletme için ciddi bir ikaz niteliğindedir. İşverenler artık bilmelidir ki; klima masrafından, yalıtım maliyetinden veya ısınma faturasından kaçınmak, günün sonunda ödenecek devasa tazminatlardan çok daha ucuzdur. İşçiler içinse bu karar "Benim hakkım sadece maaşım değil, aynı zamanda sağlıklı bir çalışma ortamıdır" bilincini aşılamaktadır" dedi.