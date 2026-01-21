Menü Kapat
TGRT Haber
Üşüyen tazminat alacak! İsa Karakaş, Yargıtay'ın emsal kararı hakkında uyardı

Ocak 21, 2026 09:13
1
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında Yargıtay’ın verdiği emsal nitelikteki karara dikkat çekerek, çalışma hayatında iş yeri şartlarına ilişkin önemli bir hukuki dönüm noktasına işaret etti. Karara göre, iş yerinde yeterli ısınma koşullarının sağlanmaması durumunda çalışan, iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatını alabilecek.

2
yargıtay kararı

Yargıtay’ın değerlendirmesine konu olan olayda, bir iş yerinde yönetici vekili olarak görev yapan çalışanın, yıllar içinde artan iş yüküyle birlikte yetersiz fiziki koşullara maruz kaldığı belirtildi. 
 

3
ısınma koşulları

Dosyaya yansıyan bilgilere göre iş yerinde merkezi bir ısıtma sistemi bulunmadığı, patronun ısınma koşullarını iyileştirmediği, çalışanların kış aylarında kendi imkanlarıyla ısınmaya çalıştığı ve bu durumun sağlık sorunlarına yol açtığı tespit edildi.
 

4
YARGITAY KARARI

ÇALIŞAN HAKLI BULUNDU

Sürekli hastalanan ve sağlık durumu bozulan çalışanın, bu gerekçelerle işten ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği ancak herhangi bir önlem alınmadığı kaydedildi. Bunun üzerine işten ayrılan çalışanın kıdem tazminatı talebi, yerel mahkeme tarafından "istifa" gerekçesiyle reddedildi. Ancak dosyanın temyize taşınmasının ardından Yargıtay, yerel mahkeme kararını bozarak çalışanın haklı olduğuna hükmetti.
 

5
Yüksek Mahkeme kararı

Yüksek Mahkeme kararında, sanayileşme ve üretim faaliyetlerinin çalışanların beden ve ruh sağlığı pahasına yürütülemeyeceği vurgulandı. Kararda, iş yerlerinin yalnızca üretim yapılan alanlar değil, aynı zamanda çalışanların insan onuruna yakışır koşullarda bulunması gereken yaşam alanları olduğu ifade edildi.
 

6
Anayasa, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Yargıtay, kararını verirken Anayasa, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Kanunu ve Türkiye’nin taraf olduğu ILO’nun 155 sayılı sözleşmesini dayanak gösterdi. Bu düzenlemelere göre işverenlerin, çalışanların sağlığını koruyacak fiziki koşulları sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Isınma eksikliğinin de iş sağlığı açısından ciddi bir risk unsuru olduğu kaydedildi.
 

7
sağlıksız çalışma koşulları

Tanık beyanlarında 'iş yerinin son derece soğuk' olduğunun açıkça ifade edilmesi, Yargıtay tarafından güçlü delil olarak kabul edildi. Mahkeme, bu ayrılığın "istifa" değil, sağlıksız çalışma koşulları nedeniyle gerçekleşen haklı fesih olduğuna hükmetti.
 

8
merdiven altı

Karakaş, "Bu karar, ülkemizdeki binlerce "merdiven altı" veya fiziksel şartları yetersiz işletme için ciddi bir ikaz niteliğindedir. İşverenler artık bilmelidir ki; klima masrafından, yalıtım maliyetinden veya ısınma faturasından kaçınmak, günün sonunda ödenecek devasa tazminatlardan çok daha ucuzdur. İşçiler içinse bu karar "Benim hakkım sadece maaşım değil, aynı zamanda sağlıklı bir çalışma ortamıdır" bilincini aşılamaktadır" dedi.

