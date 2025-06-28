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 | Murat Makas

UTTS için zaman kısalıyor: Son gün 30 Haziran

UTTS için zaman kısalıyor: Son gün 30 Haziran

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UTTS için zaman kısalıyor: Son gün 30 Haziran
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 11:59

Türkiye genelindeki milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasında geri sayım başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürürlüğe alınan sistem kapsamında, iş yeri araçlarına takılması gereken Taşıt Tanıma Birimi (TTB) için tanınan süre 30 Haziran 2025'te sona erecek. Bu tarihe kadar yükümlülüğünü yerine getirmeyen vergi mükelleflerini ciddi yaptırımlar bekliyor. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, şirketlerin iş amaçlı araçlarına alınan akaryakıtın doğrudan araçla eşleştirilerek kayıt altına alınmasını ve belge düzeninin otomatikleştirilmesini sağlıyor. Bu sayede akaryakıt fişleri elektronik olarak sisteme işlenip beyan edilebilir hale geliyor. Bu sistemle UTTS ile entegre çalışan akaryakıt istasyonlarında manuel plaka girişi ortadan kaldırılıyor. Araç bilgileri, ödeme sırasında otomatik olarak sistemdeki Ödeme Kaydedici Cihaza (ÖKC) aktarılıyor. Böylece kesilen fişler hem teknik hem de hukuki açıdan geçerli hale geliyor.

UTTS için zaman kısalıyor: Son gün 30 Haziran

Diyarbakır’da UTTS yetkili bayide görev yapan Mehmet Dal, çalışmanın yeni olduğunu ifade etti. Dal, "Bu sistem şirketlerin yakıt kaçağını önlemek ve vergi kaçakçılığını önlemek için yapılmış olan bir sistemdir. Bu şekilde yakıt kaçağı ve vergi kaçakçılığının önüne geçilebiliyor. Vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Darphanesinden başvuru yaparak oradan internet linke gidiyor, linkten ödemesini yaptıktan sonra telefona montaj kodu geliyor, o montaj koduyla Türkiye’nin 81 ilindeki UTTS yetkili montaj yerlerinden ücretsiz bir şekilde montajını yapabiliyor. Şirket araçları petrolden rahat bir şekilde yakıtını alabiliyor" dedi. UTTS yetkili montaj yerlerinde montajla ilgili herhangi bir ücret alınmadığını ifade eden Dal, şunları söyledi: "Ücret alanlarla ilgili de şikayette bulunabilirsiniz darphaneye. Bu işlem yaklaşık 4 dakika sürüyor şu an Türkiye genelinde 4 dakikaya düştü ilk zamanlarda çok zaman alıyordu şu anda 4 dakikada montaj işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Montaj tarihi ile ilgili daha önce darphaneden belli bir tarih belirlenmişti o tarih sondu şirketlerden araç talebi çok olduğu için montajlar çok olduğu için yetişemediğinden dolayı sonradan tekrardan tarihi uzatıldı 30 Hazirana kadar. 30 Hazirana kadar bütün şirket kurumsal filo araçları gelip montaj işlemini yapabilirler."

UTTS için zaman kısalıyor: Son gün 30 Haziran
ETİKETLER
#vergi kaçakçılığı
#Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (utts)
#Akaryakıt Ödemeleri
#İş Araçları
#Taşıt Tanıma Birimi (ttb)
#Araç Takip Sistemi
#Ekonomi
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