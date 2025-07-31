Uygulama sona erdi, fiyatlar uçtu: Kararın ardından raflarda etiketler anında değişti

Yumurta fiyatları yeniden tırmanışa geçti. Yakın zamana kadar 90 TL'ye kadar gerileyen 30’lu koli yumurta, son haftalarda 140 ila 170 TL arasında alıcı bulmaya başladı. Fiyat artışının arkasında ise ihracata uygulanan fon kesintisinin kaldırılması ve iç talebin artması yer alıyor.

İHRACAT SERBEST KALDI, FİYATLAR ARTMAYA BAŞLADI

2025’in ilk aylarında kuş gribi nedeniyle bazı ülkelerde yumurta arzı daralınca Türkiye’ye olan dış talep hızla artış gösterdi. Bunun üzerine iç piyasayı korumak adına şubat ayında ihracata kilogram başına 50 cent fon getirildi. Bu kesinti zamanla 1 dolara, ardından 1,5 dolara yükseltildi. Bu önlemler sayesinde haziran ayında 30’lu koli yumurta fiyatı 90 TL seviyesine kadar düşmüştü. Ancak 24 Temmuz’da alınan kararla fon kesintisi tamamen kaldırıldı. Kararın ardından ihracat yeniden hareketlendi, özellikle turizm bölgelerindeki yoğun tüketimle birlikte fiyatlar da yukarı çıktı.

YUM-BİR: MALİYET BASKISI DEVAM EDİYOR

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR), yaz sıcaklarında yumurtaların korunması için daha fazla enerji harcandığını vurgulayarak, bu durumun marketler için maliyetleri artırdığını belirtti. Ayrıca karton ve plastik ambalaj malzemelerinde yaşanan fiyat artışlarının da ürün etiketlerine yansıdığı kaydedildi.

ZAM DALGASI PAZARLARA DA YANSIDI

İhracattaki hareketlilik, iç piyasadaki fiyatları da yukarı çekti. Örneğin Afyon'da duble yumurtanın tanesi 3,85 ila 4 TL arasında satılıyor. Geçtiğimiz aylarda bu rakam 3 ila 3,50 TL aralığındaydı.