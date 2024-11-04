Uygulamanın ilk aşaması başladı! e-Devlet'te erişime açıldı

04 Kasım 2024 18:22 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 18:49

Kira zam oranlarının giderek yükselmesi ve kiracı - ev sahibi anlaşmazlıklarının enflasyon dönemiyle artışıyla yeni uygulamaya bugün resmen geçiş yapıldı. Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak. İşte aşama aşama izlenmesi gereken yol...

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Kiralara yapılan fahiş zamlar sonrasında mağduriyetlerin artmasıyla kira sözleşmeleri için yeni uygulama başladı. Artık e-Devlet​ üzerinden vatandaşlar kira sözleşmelerini girebilecek. Uygulamanın ilk aşamasının oturmasıyla ikinci aşamaya geçiş yapılacak.

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE İLK AŞAMA

18 yaş üzerindeki e-Devlet kullanıcıları artık kira sözleşmeleri işlemlerine uygulamadan erişebilecek. Hizmetin ilk kısmında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı​ "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması şeklinde ilerleniyor.

KİRA SÖZLEŞMELERİ NASIL ONAYLANACAK?

Ayrıca 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da bu hizmetten kiraya verilebiliyor. Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabiliyor.

YIL SONUNDA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLECEK

Hizmetin ikinci aşaması ise yıl sonunda kullanıma sunulacak. Düzenlemenin devamında, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi ve kiracı) onayına sunma rolü ile sürece dahil olacak.

Sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatılmıştı. Söz konusu hizmetle tüketicilerin kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden kurtarılması amaçlanıyor. Ayrıca sözleşmeler aracılığıyla Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için de veri temin edilmesi planlanıyor.