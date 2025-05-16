Uygun fiyatlı market gençleri hedefliyor: Adını değiştirme kararı aldı

Tarım Kredi Kooperatif Market, yalnızca logosunu değil, stratejisini de yeniliyor. Genç kuşağın ilgisini çekmek ve modern perakende anlayışına uyum sağlamak amacıyla KOOP adıyla yeni bir sayfa açan marka, mağaza konseptinden ürün çeşitliliğine kadar kapsamlı bir dönüşüm başlattı. Bu değişimle birlikte hem çiftçiyi hem de genç tüketiciyi odağına alan yepyeni bir dönem başlıyor

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni markası KOOP ile sadece görünümünü değil, stratejik yaklaşımını da yeniliyor. Şirketin Genel Müdürü Varol Halepli, Tarım Kredi Market’in hem kurumsal kimliğini güncellediğini hem de genç müşterileri hedefleyen yeni bir dönem başlattığını açıkladı.

Basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede 2025 hedeflerini paylaşan Halepli, Tarım Kredi’nin artık mağaza açılışlarında KOOP markasını kullandığını belirterek, “Tarım Kredi Kooperatif Market bizim özümüz, bu şekilde de devam edeceğiz. Yeni marketlerimizi ise yenilenen yüzümüz KOOP adı altında açıyoruz” dedi.

Şu anda Türkiye genelinde 4 bin 500 satış noktasına ulaştıklarını söyleyen Halepli, yıl sonuna kadar bu sayıyı 5 bine çıkarmayı; İstanbul’da ise 391 olan mağaza sayısını 550’ye yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

"ORTA YAŞ GRUBUNA HÂKİMİZ, GENÇLERİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Halepli, Tarım Kredi Market’in mevcut müşteri kitlesinin büyük ölçüde orta üstü yaş grubundan oluştuğunu dile getirerek, hedeflerinden birinin genç tüketicilerle daha fazla temas kurmak olduğunu söyledi. “Her yaş grubundan müşterimiz mevcut ama orta üstü yaş grubu müşterimiz daha çoğunlukta. Hedeflerimizden biri de genç yaş grubunu mağazalarımız ile buluşturmak” diyen Halepli, çocuklukta edinilen alışkanlıkların kalıcılığına dikkat çekerek gençlere yönelik ürün ve hizmet yelpazesini genişlettiklerini ifade etti.

“YÜZDE 100 ÇİFTÇİ MARKETİYİZ”

Tarım Kredi’nin diğer zincir marketlerden farklılaştığını vurgulayan Halepli, “Biz Türkiye’deki yüzde 100 çiftçi marketiyiz” dedi. Türk halkının üreticiye duyduğu güvene işaret eden Halepli, “Şile’ye giderken yol kenarında domates görünce ‘50 lira fazla olsun ama üreticiden olsun’ deriz. Toplumumuzda bu kooperatif duygusu güçlüdür. Biz de tam bu kültürün temsilcisiyiz” açıklamasında bulundu.

FİYAT ELEŞTİRİLERİNE YANIT: “HER ÜRÜN UCUZ OLAMAZ”

Zaman zaman ürün fiyatlarına ilişkin gelen eleştirileri de değerlendiren Halepli, amaçlarının sadece uygun fiyat sunmak değil, aynı zamanda çiftçiyi korumak olduğunu söyledi. “Zaman zaman biz piyasaya pahalı kalmamak için zararına satışlar yapıyoruz” diyen Halepli, kurumun kar amacı gütmeyen yapısına dikkat çekti: “Her şeyi yüzde 100 ucuza satmak mümkün değil. Biz hem çiftçiyi hem tüketiciyi desteklemeye çalışıyoruz.”

YERLİ ÜRETİMDE GÜÇLÜ KASLAR: TEMEL GIDA VE SÜT ÜRÜNLERİ

Ana ürün gruplarında yüksek oranda yerli üretim yaptıklarını belirten Halepli, “Bu yılın başında sattığımız ürünlerin yüzde 65’i kendi iştiraklerimiz tarafından üretildi. Özellikle temel gıdada ve süt ürünlerinde piyasanın en uygun fiyatlarını biz sunuyoruz” dedi. Bakliyat ürünlerinde tüketicilerin markaya olan güvenini de vurgulayan Halepli, “Gözü kapalı alım yapıyorlar çünkü yüzde 100 yerliyiz” ifadelerini kullandı.