Uyuyan yiyemiyor... 3 metrelik kuyuda 2,5 saatte pişiyor! 100 gramı 250 lira

Mart 01, 2026 15:12
1
büryan kebabı

3 METRE DERİNLİĞİNDEKİ TANDIRDA PİŞİYOR 

Siirt'te kuyu şeklindeki tandırlarda pişirilen tescilli büryan kebabı, Ramazan ayında da iftar sofralarını süslüyor.
Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenmiş olan büryan kebabı, yaylada otlayan sütten kesilmiş kuzu eti ile hazırlanıp 3 metre derinliğinde ve 1 metre çapındaki tandırlarda pişiriliyor. 

 

2
Uyuyan yiyemiyor... 3 metrelik kuyuda 2,5 saatte pişiyor! 100 gramı 250 lira

Gün ağarmadan servis edilmesinden dolayı ‘uykudan feragat ettiren lezzet’ olarak da bilinen bu tat, Ramazan dolayısıyla hem iftarda servis ediliyor hem de sipariş üzerine paket olarak evlere ulaştırılıyor. Büryan ustası Murat Kayaalp, büryan kebabının ana vatanının Siirt olduğunu, Ramazan öncesi olduğu gibi Ramazan ayında da iftara sunduklarını söyledi. 

 

3
büryan kebabı

5-6 SAAT EVVELDEN REZARVASYON GEREKİYOR 

Müşterilerin talebini yerine getirmek için erken saatlerde işleme başladıklarını belirten Kayaalp, "Nasıl ki uykudan feragat ettiren bir lezzet ise büryan kebabı, şu anda da iftarın vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Büryan yemek isteyen bir müşterimiz 5-6 saat evvelden rezervasyonunu vermesi lazım. Büryan kebabını öyle yiyebilir" dedi.

 

4
Uyuyan yiyemiyor... 3 metrelik kuyuda 2,5 saatte pişiyor! 100 gramı 250 lira

RAMAZAN'A ÖZEL 2 SEANS 

Yemeğin İftara doğru tükendiğini aktaran Kayaalp, "Yayla, mezra gezip büryana elverişli olan 6-7 aylık kuzuları temin edip, kendi dükkanımıza getirebilmek için de 16 saat dinlendikten sonra, gece saat 02.00’de işleme başladığımız büryan kebabını, Ramazan'a özel 08.00’da başlıyoruz, 2 seans yapıyoruz.

5
Uyuyan yiyemiyor... 3 metrelik kuyuda 2,5 saatte pişiyor! 100 gramı 250 lira

İFTAR VAKTİNE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ 

1’inci seans Türkiye’nin çeşitli illerine paket yapmak için uğraşıyoruz. 2’nci seans ise iftar vaktine yetiştirmeye çalışıyoruz. Kuyularda genelde buhar ateşiyle pişen bir yemek. Ve bunu bu şekilde iftar servislerine sunuyoruz.

 

6
Uyuyan yiyemiyor... 3 metrelik kuyuda 2,5 saatte pişiyor! 100 gramı 250 lira

 Yaklaşık 2 buçuk saat tandırda bekliyor. Tandırdaki sirkülasyon ise önce etlerimizi kızartıyor daha sonra da yumuşatmaya başlıyor. Şu anda 100 gramı 250 lira. Kemikli 200 gram 250 lira" diye konuştu.
 

7
Uyuyan yiyemiyor... 3 metrelik kuyuda 2,5 saatte pişiyor! 100 gramı 250 lira

Müşteri İhsan Üzüm, Siirt’te büryan tüketildiğini ifade ederek, "Ramazan ayı haricinde sabah kahvaltısında dahi büryan yiyorlar. Ramazan ayında da her zamanki gibi büryan tüketiyoruz" şeklinde konuştu.

TGRT Haber
