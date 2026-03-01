Uyuyan yiyemiyor... 3 metrelik kuyuda 2,5 saatte pişiyor! 100 gramı 250 lira

Gün ağarmadan servis edilmesinden dolayı ‘uykudan feragat ettiren lezzet’ olarak da bilinen bu tat, Ramazan dolayısıyla hem iftarda servis ediliyor hem de sipariş üzerine paket olarak evlere ulaştırılıyor. Büryan ustası Murat Kayaalp, büryan kebabının ana vatanının Siirt olduğunu, Ramazan öncesi olduğu gibi Ramazan ayında da iftara sunduklarını söyledi.