Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Uzman isim açıkladı! Evlilikteki ekonomik şiddet tazminat sebebi

Uzmanlar evlilik sürecinde çiftler arasında banka kartının alınmasının ya da ev ihtiyaçları için para verilmemesinin ekonomik şiddete yol açtığını ve tazminat sebebi olabileceğini söyledi. İşte ekonomik şiddet tazminatından tüm detaylar...

30.03.2026
saat ikonu 15:12
30.03.2026
saat ikonu 15:19

Çiftler arasında zaman zaman ekonomik şiddet de yaşanabiliyor. Uzmanlar evlilik esnasında çiftler arasında banka kartının alınmasının ya da ev ihtiyaçları için para verilmemesinin ekonomik şiddete yol açtığını ve tazminat sebebi olabileceğini söylüyor.

Uzmanlar, evlilik içerisinde banka kartının alınması veya ev ihtiyaçları için para verilmemesi gibi durumların ekonomik şiddete yol açabileceğini ve tazminat sebebi olabileceğini belirtiyor.
Ekonomik şiddet, kadının ekonomik olarak zor durumda bırakılmasıdır.
Bankamatik kartının alınması veya ev giderleri için para verilmemesi ekonomik şiddet olarak tanımlanır.
Nişanlılık döneminde yaşanan ekonomik şiddet durumlarında, nişanlı taraf haklı nedenle nişanı bozabilir ve maddi-manevi tazminat talep edebilir.
Nişanlanma için yapılan masraflar ve kişilik haklarına saygısızlık durumlarında tazminat davaları açılabilir.
Avukat Mücahid Küçük, çiftler arasında banka kartının alınmasının ya da ev ihtiyaçları için para verilmemesinin ekonomik şiddete yol açtığını ve tazminat sebebi olabileceğini vurguladı.

EKONOMİK ŞİDDET NE DEMEK?

Kadının ekonomik olarak zor durumda bırakılmasının ekonomik şiddet olabileceğini söyleyen Avukat Mücahid Küçük, "Şiddetin hukukumuzda farklı sınıflandırmaları var. Biri herkesin bildiği maalesef fiziksel şiddet, diğeri psikolojik şiddet ve bir diğeri de ekonomik şiddet olarak sınıflandırılmaktadır. Ekonomik şiddet genellikle kadınlara yapılan örnek vermek gerekirse kadınların maaş kartının elinden alınması ya da çalışmayan kadınlara kocanın harçlık vermemesi, ev giderlerini alması için para vermemesi gibi durumlarda ortaya çıkan şiddet türüdür. Yani genel bir tanım yapmak gerekirse kadını ekonomik olarak zor duruma sokmak da gelir yoksunluğunda bırakmaktadır" dedi.

'MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNULABİLİR'

Küçük, ekonomik şiddetten sonra da yapılan masraflar için ayrıca dava açılabileceğini söyleyerek, "Son günlerde bu durumların nişanlılık öncesinde dahi yaşandığına dair olaylara karşımıza çıkıyor. Özellikle nişanlanma aşamasında dahi ailelerin bir araya gelerek evlendikten sonra ‘maaş kartın bizde duracak' hatta babaların dahi yürüteceğine dair haberler çıkıyor karşımıza. Bu durumlarda dahi ekonomik şiddet vücut bulmaktadır. Bu nedenle nişanı bozan taraf haklı nedenle nişanı bozabilir. Nişanın bozulması sebebi ile de maddi ve manevi tazminat isteminde bulunabilir. Ayrıca açabileceği tazminat davalarıyla kusurlu olan taraftan nişanlanma için yapmış olduğu masraflar için maddi tazminat talebinde de bulunabilir. Kendisine ve kişilik haklarına saygısızlık varsa da manevi tazminat talebinde de bulunabilirler" ifadelerini kullandı.

