Uzman isimden 2027 için 'konut' uyarısı! 'Para kazandım demek isteyenler...'

Şubat 19, 2026 11:45
1
Uzman isimden 2027 için 'konut' uyarısı! 'Para kazandım demek isteyenler...'

Altının 2026 yılındaki çalkantılı seyri geçen yıl değerli metadan hatırı sayılır bir getiri elde eden vatandaşı konut yatırımına doğru itiyor. 

Peki geçen yıl 'frene basan' ev fiyatları yeniden kazandıracak mı? Konut almak için şu an doğru zaman mı?

Ekonomist Muhammed Bayram elinde nakit olanlar ve krediyle ev almayı düşünenler için iki farklı cevap veriyor. 

İşte söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Muhammed Bayram'ın öngörülerinden öne çıkanlar... 

2
Uzman isimden 2027 için 'konut' uyarısı! 'Para kazandım demek isteyenler...'

EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Bayram, ihtiyaç dahilinde ise konut almanın mantıklı olduğunu belirtip, “Kredi faizleri bir hayli yüksek. Yüzde 3,6'lık bir kredi faiz oranı var şu anda konutta. Tabii bunun geri ödemesi de bir hayli fazla oluyor. Yani vatandaş şu anda 5 milyon liralık bir ev kredi çekse toplamda 10 yıl geri ödeme 120 ay vadede aylık 136.000 liralık bir ödemesi var. Bugün yüksek görünebilir, daha sonra düşebilir ama şimdi bugünden yüksek faiz ödemenin de bir maliyeti var” dedi.

3
Uzman isimden 2027 için 'konut' uyarısı! 'Para kazandım demek isteyenler...'

KİMLER KENDİNİ PARA KAZANMIŞ SAYABİLİR?

Faizlerin hızlı yükseldiği dönemde evini arabasını satarak tüm parasını faize yatıranların faizden elde ettikleri gelir ile aynı evi zar zor alabildiklerini söyleyen Bayram, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ocak ayında reel düşüş devam etti. Baktığımızda %27'lik bir artış var ama reelde %30'luk bir yıllık enflasyonumuz olduğu için reel olarak konut kaybettirdi. Enflasyondan daha yüksek para kazanmıyorsak para kazanmış saymıyoruz kendimizi.

4
Uzman isimden 2027 için 'konut' uyarısı! 'Para kazandım demek isteyenler...'

'NAKİT PARASI OLAN EV ALABİLİR'

O yüzden konut yatırım için alınacaksa eğer nakit paramız varsa evet alınabilir. Ama nakit paramız yoksa krediyle alacaksak krediyle almanın zamanı değil. Çünkü hızlı bir şekilde düşüş trendine girdik. Beklemek daha doğru ve bunun da fiyatlara yansıdığını görüyoruz”

5
Uzman isimden 2027 için 'konut' uyarısı! 'Para kazandım demek isteyenler...'

Merkez Bankası’nın ilerleyen süreçte faiz indiriminde nasıl bir pozisyon alacağına ilişkin ise Bayram, şunları söyledi:

“Trend başladı ama geç düşmeye devam edecek. Şubat ayı enflasyon yüksek çıkması bekleniyor. Bundan dolayı da bu dönem faiz indirimi düşük olabilir. Eğer acil bir ihtiyaç yoksa böyle devam etmeli.

6
Uzman isimden 2027 için 'konut' uyarısı! 'Para kazandım demek isteyenler...'

EVİ OLMAYAN VATANDAŞ NASIL HAREKET ETMELİ?

Yatırımcıya bakacak olursak Türkiye'nin önüne geçmesi sorun şu: Boş ev sorunu. Ben ev aldım yatırım yapıyorum ama boş tutuyorum evi. Kiraya da vermiyorum. Bu kira fiyatlarını artırmaya başladı.

Şimdi bakın TÜİK yeni ev kiracılara ilişkin bir istatistik yayınlamaya başladı. Şu anda konut kiralarında ve ev fiyattan artış yok. Özellikle araçlar da aynı şekilde araç fiyatlarının artış yok. Şimdi vatandaş burada seçimini iyi yapmalı. Vatandaş illa ev almak istiyorsa eğer nakit parası varsa bence gidip müteahhitle pazarlık yapmalı”

7
Uzman isimden 2027 için 'konut' uyarısı! 'Para kazandım demek isteyenler...'

KONUT PİYASASI HAREKETLENECEK

Vatandaşın enflasyon ortamında biriken parasını harcadığının altını çizen Bayram, “Yani parasını yetiremedi. Ya kredi kartına gitti ya ihtiyaç kredisine gitti. O yüzden ev alınacak paralar da suyunu çekti. Burada servet etkisi oluşturan unsurlarla birlikte işte faizden para kazanan, altından para kazanan, ticaretten kısmen de para kazananlar ev almaya meyilli olabilirler. Ben bu sene değil de gelecek sene, sene ortasından sonra ev konut piyasasına biraz daha fazla açılma bekliyorum” sözlerini kullandı.

8
Uzman isimden 2027 için 'konut' uyarısı! 'Para kazandım demek isteyenler...'

Son olarak Muhammede Bayram,  değerlendirmelerini şu şekilde tamamladı:

“O yüzden burada vatandaş hani ev alacaksa, nakit parası varsa ev almanın zamanı kredi faizleri yüksek. Zaten burada konut kredisine istediği şekilde erişim yok. O yüzden hani alınacaksa 2027 yılı ortalarına doğru alınması krediyle beraber daha mantıklı."

