Uzman isimden 2027 için 'konut' uyarısı! 'Para kazandım demek isteyenler...'

EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Bayram, ihtiyaç dahilinde ise konut almanın mantıklı olduğunu belirtip, “Kredi faizleri bir hayli yüksek. Yüzde 3,6'lık bir kredi faiz oranı var şu anda konutta. Tabii bunun geri ödemesi de bir hayli fazla oluyor. Yani vatandaş şu anda 5 milyon liralık bir ev kredi çekse toplamda 10 yıl geri ödeme 120 ay vadede aylık 136.000 liralık bir ödemesi var. Bugün yüksek görünebilir, daha sonra düşebilir ama şimdi bugünden yüksek faiz ödemenin de bir maliyeti var” dedi.