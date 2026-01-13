Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Uzmanlar tüyoyu verdi! Kredi notunuz neden yükselmiyor? İşte bankaların sevmediği o alışkanlık

Ocak 13, 2026 14:29
1
kredi notu

Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren sessiz bir risk ortaya çıktı. Bankaların kredi notu hesaplamasında yalnızca ödeme düzeni değil, kartın nasıl kullanıldığı da kritik rol oynuyor.

Uzmanlara göre kredi kartı limitinin sürekli dolu tutulması, ödemeler aksatılmasa bile bankalar tarafından finansal baskı altında olunduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu durum, fark edilmeden kredi notunun aşağı çekilmesine neden olabiliyor.

Yani borç zamanında ödense bile, kartın “nefes almaması” bankalar nezdinde eksi haneye yazılabiliyor.

İşte bankalara göre kredi kartı kullanımında altın oran ve diğer tüm detaylar...

2
Uzmanlar tüyoyu verdi! Kredi notunuz neden yükselmiyor? İşte bankaların sevmediği o alışkanlık

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; kredi notunu belirleyen sistemler, toplam kredi limitinin ne kadarının kullanıldığını düzenli olarak takip ediyor. Uzmanlar, kredi kartı limitinin büyük bölümünün sürekli kullanılması halinde bankaların bunu bir “imdat sinyali” olarak yorumladığını belirtiyor.

3
Uzmanlar tüyoyu verdi! Kredi notunuz neden yükselmiyor? İşte bankaların sevmediği o alışkanlık

Düzenli ödeme yapılsa bile kart limitinin sürekli dolu olması bazı riskleri beraberinde getiriyor. Banka algoritmaları, limiti devamlı yüksek seviyede kullanılan müşterileri “nakit akışı baskı altında” ya da “kredi kartına aşırı bağımlı” kullanıcılar arasında sınıflandırabiliyor.

4
kredi notu

Borçların zamanında ödenmesi, tek başına kredi notunun yükselmesi için yeterli olmayabiliyor. Yüksek kredi kullanım oranı, kredi notunun artışını sınırlayabildiği gibi puanın aşağı yönlü hareket etmesine de neden olabiliyor. Bu profildeki kullanıcılar, banka gözünde “borç sarmalına girme riski taşıyan” müşteri olarak değerlendirilebildiği için limit artışı talepleri de reddedilebiliyor.

5
Uzmanlar tüyoyu verdi! Kredi notunuz neden yükselmiyor? İşte bankaların sevmediği o alışkanlık

Finans danışmanları, sağlıklı bir kredi notu için “30/70 kuralı”na dikkat edilmesini öneriyor. Bu yaklaşıma göre, toplam kredi kartı limitinin yalnızca yüzde 30’luk kısmının aktif olarak kullanılması, bankalar nezdinde “harcamalarını kontrol edebilen ve kredi kartını bilinçli kullanan müşteri” algısı oluşturuyor

6
kredi limiti

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Kredi kartı limitini tamamen doldurma alışkanlığı olanlar için şu adımlar finansal dengeyi korumaya yardımcı olabilir:

  • Ekstre kesim tarihini beklemeden, ay içinde yapılan harcamaların bir kısmını ödeyerek bankaya yansıyan borç tutarını düşük tutun.

 

7
kredi notu

  • Tüm harcamaları tek bir kartta toplamak yerine, harcamaları farklı kartlara bölerek her bir karttaki kullanım oranını azaltın.
  • Kart limitini sonuna kadar kullanmak yerine, harcamaları bütçenize göre planlayın.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.