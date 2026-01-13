Uzmanlar tüyoyu verdi! Kredi notunuz neden yükselmiyor? İşte bankaların sevmediği o alışkanlık

Kategoriler
Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren sessiz bir risk ortaya çıktı. Bankaların kredi notu hesaplamasında yalnızca ödeme düzeni değil, kartın nasıl kullanıldığı da kritik rol oynuyor.
Uzmanlara göre kredi kartı limitinin sürekli dolu tutulması, ödemeler aksatılmasa bile bankalar tarafından finansal baskı altında olunduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu durum, fark edilmeden kredi notunun aşağı çekilmesine neden olabiliyor.
Yani borç zamanında ödense bile, kartın “nefes almaması” bankalar nezdinde eksi haneye yazılabiliyor.
İşte bankalara göre kredi kartı kullanımında altın oran ve diğer tüm detaylar...
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; kredi notunu belirleyen sistemler, toplam kredi limitinin ne kadarının kullanıldığını düzenli olarak takip ediyor. Uzmanlar, kredi kartı limitinin büyük bölümünün sürekli kullanılması halinde bankaların bunu bir “imdat sinyali” olarak yorumladığını belirtiyor.
Düzenli ödeme yapılsa bile kart limitinin sürekli dolu olması bazı riskleri beraberinde getiriyor. Banka algoritmaları, limiti devamlı yüksek seviyede kullanılan müşterileri “nakit akışı baskı altında” ya da “kredi kartına aşırı bağımlı” kullanıcılar arasında sınıflandırabiliyor.
Borçların zamanında ödenmesi, tek başına kredi notunun yükselmesi için yeterli olmayabiliyor. Yüksek kredi kullanım oranı, kredi notunun artışını sınırlayabildiği gibi puanın aşağı yönlü hareket etmesine de neden olabiliyor. Bu profildeki kullanıcılar, banka gözünde “borç sarmalına girme riski taşıyan” müşteri olarak değerlendirilebildiği için limit artışı talepleri de reddedilebiliyor.
Finans danışmanları, sağlıklı bir kredi notu için “30/70 kuralı”na dikkat edilmesini öneriyor. Bu yaklaşıma göre, toplam kredi kartı limitinin yalnızca yüzde 30’luk kısmının aktif olarak kullanılması, bankalar nezdinde “harcamalarını kontrol edebilen ve kredi kartını bilinçli kullanan müşteri” algısı oluşturuyor
NE YAPMAK GEREKİYOR?
Kredi kartı limitini tamamen doldurma alışkanlığı olanlar için şu adımlar finansal dengeyi korumaya yardımcı olabilir: