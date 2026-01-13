Uzmanlar tüyoyu verdi! Kredi notunuz neden yükselmiyor? İşte bankaların sevmediği o alışkanlık

Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren sessiz bir risk ortaya çıktı. Bankaların kredi notu hesaplamasında yalnızca ödeme düzeni değil, kartın nasıl kullanıldığı da kritik rol oynuyor.

Uzmanlara göre kredi kartı limitinin sürekli dolu tutulması, ödemeler aksatılmasa bile bankalar tarafından finansal baskı altında olunduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu durum, fark edilmeden kredi notunun aşağı çekilmesine neden olabiliyor.

Yani borç zamanında ödense bile, kartın “nefes almaması” bankalar nezdinde eksi haneye yazılabiliyor.

İşte bankalara göre kredi kartı kullanımında altın oran ve diğer tüm detaylar...