Uzmanlardan konut için 'savaş' uyarısı! Gerçekleşirse satışlar patlayacak

Jeopolitik risklerin arttığı küresel ortamda yatırımcıların rotası yeniden gayrimenkule çevriliyor.

İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının sona ermesi beklenirken, artan bölgesel riskler ve finansmana erişimdeki zorluklar gayrimenkul sektöründe kısa vadeli bir durgunluğa işaret ediyor. Uzmanlara göre arzın gerilemesi ve maliyetlerin yüksek seyretmesi sektörü kısa vadede zorlayabilir. Ancak uzun vadede konutun hâlâ güçlü bir yatırım aracı olduğu vurgulanıyor.

Peki konut yatırımı yapacaklar nelere dikkat etmeli? Uzmanlara göre doğru yatırım için bazı kritik başlıklar öne çıkıyor. İşte tüm detaylar...