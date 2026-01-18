Uzmanlardan son fırsat uyarısı! Konutta 28 ay sonra bir ilk

Bu da bugünden alım yapanları avantajlı konuma taşıyacak. Son dönemde dikkat çeken bir diğer gelişme ise yatırımcı ile oturum amaçlı alıcıların aynı dönemde piyasaya girmesi.

Uzun süredir bekle-gör politikası izleyen her iki kesimin de faiz ve fiyatlardaki bu değişimle birlikte harekete geçtiği belirtiliyor. Gayrimenkul danışmanları, satış ofislerinde ciddi bir yoğunluk yaşandığını, özellikle uygun fiyatlı ve nitelikli projelere talebin hızla arttığını ifade ediyor.