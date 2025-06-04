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 | Selahattin Demirel

Vakfıkebir'de bir ilk: Her şey sağlıklı bir gelecek için

Kebir Süt, Dünya Süt Günü dolayısıyla Trabzon Vakfıkebir'deki tüm okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yerli ve milli ayran dağıtarak sağlıklı beslenmeye dikkat çekti. Anlamlı etkinlikle ilçede bir ilke de imza atılmış oldu.

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Vakfıkebir'de bir ilk: Her şey sağlıklı bir gelecek için
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 18:00

Kemaliye Adnan Demirtürk İlköğretim Okulu’nda 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısı ile özel bir etkinlik düzenlendi. Törende, öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemi vurgulanırken, etkinliğin en ilgi çekici anı, Kebir Süt Fabrikası tarafından gerçekleştirilen ayran dağıtımı oldu.

Program, Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkanı Fuat Koçal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın, Kebir Süt yönetim kurulu üyeleri ve birçok davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

“Kebir Süt Ailesine Teşekkür Ediyoruz”: Eğitimden Sağlığa Tam Destek

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın, açılış konuşmasında Kebir Süt’e teşekkürlerini iletti. Altın, ilçedeki 1550 okul öncesi ve ilkokul öğrencisine eş zamanlı olarak Kebir Ayran’ın ulaştırıldığını belirtti. Bu katkının, öğrencilerin sağlıklı gıda tüketimi alışkanlıkları kazanmasında büyük rol oynadığını vurguladı. “Öğrencilerimize sağlıklı gıda tüketimi noktasında verdikleri destekten dolayı Kebir Süt Ailesine teşekkür ediyoruz,” dedi.

Vakfıkebir'de bir ilk: Her şey sağlıklı bir gelecek için

Kebir Süt’ten Anlamlı Mesaj: “Çocuklarımızın Sağlıklı Gelişimi İçin Buradayız”

Kebir Süt Yönetim Kurulu Üyesi Metin Ali Karadeniz ve Genel Müdür Ahmet Karadeniz, “Dünya Süt Günü”nde farkındalık oluşturmak ve çocukları süt ürünleriyle buluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade ettiler. Açıklamalarında, süt ve süt ürünlerinin çocukların gelişimi için çok değerli bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Karadenizler, şunları ekledi: “En güzel süt ürünlerinden biri olan doğal ayranımızı minik yavrularımızla paylaşmak için buradayız. Tüm evlatlarımıza afiyet olsun dileklerimi iletiyor, ailelerimize ise doğal süt ve süt ürünleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten memnuniyet duyuyoruz.”

Başkan Koçal’dan Süt ve Süt Ürünleri Vurgusu: “İnsan Beslenmesinde Vazgeçilmez Gıda”
Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal da Kebir Süt’e katkılarından dolayı teşekkür ederek Dünya Süt Günü’nü kutladı. Koçal, süt tüketiminin çocukların büyüme ve gelişiminden yetişkinlerin kemik sağlığına kadar hayati rol üstlendiğini belirtti. Ayrıca, peynir, yoğurt, kaymak, ayran, tereyağı ve dondurma gibi tüm süt ürünlerinin, çocukluktan yaşlılığa kadar her yaş döneminde tüketilmesi gereken vazgeçilmez gıdalar arasında yer aldığını vurguladı.

Kaymakam Uzan: “Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Büyük Önem Taşıyor”

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kararı doğrultusunda 1 Haziran’ın “Dünya Süt Günü” olarak kutlandığını hatırlattı. Sütün, vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde, vücudun gelişmesinde, kemik ve diş oluşumunda içerdiği mineral maddeler (fosfor, kalsiyum), laktoz, süt yağı, süt proteini ve tüm vitaminler (B12, B2, A, C gibi) ile hayati bir besin olduğunu belirtti. Çocukların sağlıklı gelişiminde süt ve süt ürünlerinin vazgeçilmez bir yere sahip olduğunun altını çizen Kaymakam Uzan, bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının önemine değinerek Kebir Süt’e teşekkür etti.

Etkinlik sonunda Kebir Süt temsilcileri tarafından okulun tüm öğrencilerine ayran ikram edilirken, miniklerin yüzlerindeki mutluluk gözlerden kaçmadı. İlçe genelindeki 1.550 öğrenciye aynı anda dağıtılan Kebir Ayran, Vakfıkebir’de sağlıklı bir nesil için atılan önemli bir adımı simgeledi.

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#Ekonomi
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