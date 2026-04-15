Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Vakıf Katılım emekli promosyonu 2026 başvuruları! 40 bin lira promosyon kimlere verilecek, şartları neler?

Vakıf Katılım emekli promosyonu kampanyası yoğun ilgiyle karşılandı. Emekli maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emeklilere bankalar farklı tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor. Özellikle Ocak ayında maaşlara gelen artışın ardından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, bankaların promosyon fırsatlarından yararlanabilmek için bankalarını değiştirmeye başladı. Vakıf Katılım ise Nisan-Haziran ayları içerisinde geçerli olacak promosyon kampanyasını duyurdu. Vakıf Katılım emekli promosyonu ek ödemelerle beraber 40 bin liraya kadar ulaşacak. Vakıf Katılım banka promosyonundan yararlanmak için emeklilerin şubelere gitmesine gerek bulunmadan kolayca mobil şube üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki Vakıf Katılım emekli promosyonu 2026 ne kadar? İşte, maaş tutarlarına göre emekli banka promosyonu kampanyasının detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 11:50

Vakıf Katılım bankası 15 Nisan-15 Haziran tarihlerinde geçerli olacak ek promosyon kampanyasını duyurdu. Maaş tutarına bağlı olarak 25 bin liraya kadar ulaşan emekli promosyonun yanı sıra maaşı tutarından bağımsız olarak 4A, 4B, 4C emeklilerine 15 bin liraya varan ek promosyon fırsatı sağlandı. Farklı bankalardan emekli maaşı alan ve promosyon ödemesinden yararlanan emekliler ise cayma bedelini ödeyerek maaşlarını taşıyabiliyor. Vakıf Katılım emekli promosyonunda üst tutar, maaş aralığına göre farklılık gösteriyor. Otomatik ödeme talimatı, referans davet koduyla bankalara yeni gelen müşterilere ve kredi kartı kullanımını durumunda emeklilere özel promosyon imkanı doğuyor. Peki Vakıf Katılım başvuruları 2026 ne zaman, nasıl yapılır? İşte, Vakıf Katılım emekli promosyonu kampanyası başvuruları…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Vakıf Katılım Bankası, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak emekli maaşı ek promosyon kampanyası ile emeklilere 25 bin liraya varan ana promosyon ve 15 bin liraya varan ek promosyon fırsatı sunuyor.
Kampanya 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında geçerlidir.
Maaş tutarına göre 25 bin liraya kadar ana promosyon ödemesi yapılacaktır.
Maaş tutarından bağımsız olarak 15 bin liraya varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır.
Yeni emekliler ve farklı bankalardan maaşını taşıyanlar bu promosyonlardan faydalanabilir.
Cayma bedelini ödeyerek farklı bankalardan promosyon alanlar da bu kampanyaya katılabilecektir.
Başvurular Vakıf Katılım mobil şubesi veya banka şubeleri üzerinden yapılabilmektedir.
VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU 2026 NE KADAR?

Vakıf Katılım emekli banka promosyonu başvuruları bugün başladı. Maaşını Vakıf Katılım’a taşıyan emeklilere özel olarak toplamda 40 bin liraya vatan promosyon imkanı sağlanıyor.

Yeni kampanya doğrultusunda emekli maaşını Vakıf Katılım üzerinden alan veya Vakıf Katılım bankasına taşıyan emeklilere maaş tutarına bağlı olarak 25 bin liraya vatan ana promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon tutarı, maaşlara göre farklılık gösteriyor.

Emeklilere, ana promosyon ödemesinin yanı sıra maaş tutarından bağımsız olarak 15 bin liraya vatan ek fırsat sunuldu. Maaş tutarına göre 9 bin 999 liraya kadar maaşı olanlara 8 bin 750 lira, 10 bin-14 bin 999 lira arasında maaş alanlara 14 bin lira ödeme yapılacak.

Maaş tutarı 15 bin ila 19.999 lira arasında olanlara 17 bin 500 lira promosyon, 20 bin-49 bin 999 lira arasında olanlara 21 bin lira nakit promosyon ödenecek. Maaşı 50 bin lira üzeri olan emeklilere ise 25 bin promosyon ödemesi yapılacak.

VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz yaptığı açıklamada kampanyanın detaylarını duyurdu. Vakıf Katılım emekli banka promosyonu kampanyası 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Yeni emekli olanlar, farklı bankalardan emekli maaşını taşıyanlar promosyon ödemelerinden faydalanacak. Farklı bir bankadan promosyon ödemesi alan ve 3 yılı doldurmayanlar ise cayma bedelini ödeyerek yeni bankalarla anlaşma sağlayabiliyor.

VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Vakıf Katılım promosyonu kampanyasına başvuru yapması için şubelere gitmesine gerek bulunmuyor. Başvurular iki farklı alternatif yöntemle gerçekleştirebiliyor.

Başvuru yapmak isteyen emekliler, Vakıf Katılım mobil şubesini üzerinden müracaat edebilirler. Ayrıca banka şubeleri üzerinden de emekliler promosyon başvurularını yapabilirler. Promosyon kampanyasının detaylarına veya merak edilen soruların yanıtlarına müşteri iletişim merkezine 0850 202 1 202 ve 444 44 77 nolu telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Bankaların promosyon tutarları, Nisan ayıyla beraber güncellendi. Bankaların promosyon kampanyaları ise maaş tutarına göre farklılık gösteriyor. Örneğin emekli aylığı 25 bin lira olan emekli, maaş tutarı daha yüksek olduğundan 20 bin lira maaş alana kıyasla daha yüksek promosyon ödemesinden yararlanıyor. Bankaların duyurduğu en yüksek promosyon tutarları şu şekilde;

TEB Bankası: 21 bin lira

Yapı Kredi: 30 bin lira

Akbank: 20 bin lira

Türkiye İş Bankası: 25 bin lira

Garanti Bankası: 25 bin lira

Ing Bank: 32 bin lira

QNB Finansbank: 31 bin lira

ETİKETLER
#emekli maaşı
#emekli promosyonu
#Banka Promosyonları
#Vakıf Katılım Promosyon
#Promosyon Kampanyası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.