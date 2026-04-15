Vakıf Katılım bankası 15 Nisan-15 Haziran tarihlerinde geçerli olacak emekli maaşı ek promosyon kampanyasını duyurdu. Maaş tutarına bağlı olarak 25 bin liraya kadar ulaşan emekli promosyonun yanı sıra maaşı tutarından bağımsız olarak 4A, 4B, 4C emeklilerine 15 bin liraya varan ek promosyon fırsatı sağlandı. Farklı bankalardan emekli maaşı alan ve promosyon ödemesinden yararlanan emekliler ise cayma bedelini ödeyerek maaşlarını taşıyabiliyor. Vakıf Katılım emekli promosyonunda üst tutar, maaş aralığına göre farklılık gösteriyor. Otomatik ödeme talimatı, referans davet koduyla bankalara yeni gelen müşterilere ve kredi kartı kullanımını durumunda emeklilere özel promosyon imkanı doğuyor. Peki Vakıf Katılım emekli promosyonu başvuruları 2026 ne zaman, nasıl yapılır? İşte, Vakıf Katılım emekli promosyonu kampanyası başvuruları…

HABERİN ÖZETİ Vakıf Katılım emekli promosyonu 2026 başvuruları! 40 bin lira promosyon kimlere verilecek, şartları neler? Vakıf Katılım Bankası, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak emekli maaşı ek promosyon kampanyası ile emeklilere 25 bin liraya varan ana promosyon ve 15 bin liraya varan ek promosyon fırsatı sunuyor. Kampanya 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında geçerlidir. Maaş tutarına göre 25 bin liraya kadar ana promosyon ödemesi yapılacaktır. Maaş tutarından bağımsız olarak 15 bin liraya varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Yeni emekliler ve farklı bankalardan maaşını taşıyanlar bu promosyonlardan faydalanabilir. Cayma bedelini ödeyerek farklı bankalardan promosyon alanlar da bu kampanyaya katılabilecektir. Başvurular Vakıf Katılım mobil şubesi veya banka şubeleri üzerinden yapılabilmektedir.

VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU 2026 NE KADAR?

Vakıf Katılım emekli banka promosyonu başvuruları bugün başladı. Maaşını Vakıf Katılım’a taşıyan emeklilere özel olarak toplamda 40 bin liraya vatan promosyon imkanı sağlanıyor.

Yeni kampanya doğrultusunda emekli maaşını Vakıf Katılım üzerinden alan veya Vakıf Katılım bankasına taşıyan emeklilere maaş tutarına bağlı olarak 25 bin liraya vatan ana promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon tutarı, maaşlara göre farklılık gösteriyor.

Emeklilere, ana promosyon ödemesinin yanı sıra maaş tutarından bağımsız olarak 15 bin liraya vatan ek fırsat sunuldu. Maaş tutarına göre 9 bin 999 liraya kadar maaşı olanlara 8 bin 750 lira, 10 bin-14 bin 999 lira arasında maaş alanlara 14 bin lira ödeme yapılacak.

Maaş tutarı 15 bin ila 19.999 lira arasında olanlara 17 bin 500 lira promosyon, 20 bin-49 bin 999 lira arasında olanlara 21 bin lira nakit promosyon ödenecek. Maaşı 50 bin lira üzeri olan emeklilere ise 25 bin promosyon ödemesi yapılacak.

VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz yaptığı açıklamada kampanyanın detaylarını duyurdu. Vakıf Katılım emekli banka promosyonu kampanyası 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Yeni emekli olanlar, farklı bankalardan emekli maaşını taşıyanlar promosyon ödemelerinden faydalanacak. Farklı bir bankadan promosyon ödemesi alan ve 3 yılı doldurmayanlar ise cayma bedelini ödeyerek yeni bankalarla anlaşma sağlayabiliyor.

VAKIF KATILIM EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Vakıf Katılım promosyonu kampanyasına başvuru yapması için şubelere gitmesine gerek bulunmuyor. Başvurular iki farklı alternatif yöntemle gerçekleştirebiliyor.

Başvuru yapmak isteyen emekliler, Vakıf Katılım mobil şubesini üzerinden müracaat edebilirler. Ayrıca banka şubeleri üzerinden de emekliler promosyon başvurularını yapabilirler. Promosyon kampanyasının detaylarına veya merak edilen soruların yanıtlarına müşteri iletişim merkezine 0850 202 1 202 ve 444 44 77 nolu telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Bankaların promosyon tutarları, Nisan ayıyla beraber güncellendi. Bankaların promosyon kampanyaları ise maaş tutarına göre farklılık gösteriyor. Örneğin emekli aylığı 25 bin lira olan emekli, maaş tutarı daha yüksek olduğundan 20 bin lira maaş alana kıyasla daha yüksek promosyon ödemesinden yararlanıyor. Bankaların duyurduğu en yüksek promosyon tutarları şu şekilde;

TEB Bankası: 21 bin lira

Yapı Kredi: 30 bin lira

Akbank: 20 bin lira

Türkiye İş Bankası: 25 bin lira

Garanti Bankası: 25 bin lira

Ing Bank: 32 bin lira

QNB Finansbank: 31 bin lira