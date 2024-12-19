Van'da ekmeğe zam geldi! Yeni tarife belli oldu

Van​'da ekmek​ fiyatlarında artış kararı alındı. 210 gramlık somun ekmek ile 200 gramlık pide​ ekmek, 20 Aralık 2024 Cuma gününden itibaren 10 TL'den satılacak.

Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, ekmek fiyatlarının artış nedenlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Işık, özellikle un, maya ve sigorta gibi maliyetlerde yaşanan yükselişin bu zammı zorunlu hale getirdiğini belirtti.

Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık'ın sözleri şu şekilde:

"Ülke genelinde şu ana kadar en uygun fiyata sattığımız ekmeğe girdilerin artması sonucu öncelikle üst kuruluşlarla yaptığımız toplantılar neticesinde Bakanlığa göndermiş olduğumuz talebimiz 17 Aralık 2024 tarihinde kabul görmüştür.

Un, maya, sigorta ve bunlara ek olarak 20'e yakın girdi kaleme gelen zamlar neticesinde Türkiye genelindeki 10 TL fiyatını uygulamak zorunda kaldık. Buna göre 210 gram somun ekmek ve 200 gram pide ekmek Van ili ve ilçelerinde 20 Aralık 2024 Cuma günü itibariyle 10 TL'ye satılacaktır"