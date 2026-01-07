Vanguard’dan yatırımcıya ters köşe öneri

EZBER BOZAN PORTFÖY DEĞİŞİKLİĞİ

Vanguard, 2026 ve sonrasını kapsayan 10 yıllık döneme bakıldığında portföy dengesinin tersine çevrilmesinin daha mantıklı olacağını düşünüyor. Buna göre yatırımcılar için önerilen yeni formül, yüzde 40 hisse senedi ve yüzde 60 tahvil.

Vanguard Amerika Kıtası Baş Ekonomisti Roger Aliaga-Díaz, bu dağılımın daha dengeli bir yapı sunduğunu ve getiri açısından da öne çıktığını söylüyor.