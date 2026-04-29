Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Varlık barışı yeniden! Yurtdışındaki altın ve para Türkiye'ye getiriliyor

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 09:45
1
varlık barışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı' kapsamında, İstanbul Finans Merkezi’ndeki (İFM) vergi avantajlarının kapsamı genişletiliyor. Yatırım ortamını güçlendirme stratejisinin yeni bir adımı olarak görülen düzenlemede, yurtdışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesine yönelik yeni bir model üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in daha önce işaret ettiği süreçte; döviz, altın ve menkul kıymetlerin düşük vergi oranlarıyla sisteme dahil edilmesi öngörülüyor. İFM merkezli bu stratejik hamlenin, yatırım iklimi ve sermaye akışı üzerindeki etkileri piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

  Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından birisinin Varlık Barışı olduğunu belirtti. İşte Dilek Güngör'ün yazısından öne çıkanlar: 

2
""Hükümet yatırım ortamını güçlendirmek için yeni vergi teşviklerini devreye sokuyor. Hazırlanacak pakette neler var, kısaca hatırlatayım…

İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren ve "katılımcı belgesi" alan şirketlerin transit ticaretten elde ettikleri kazançlara uygulanan yüzde 50'lik vergi indirimi yüzde 100'e çıkarılıyor. Bu kapsamda elde edilen kazançlar için artık kurumlar vergisi alınmayacak.

3
Merkez dışında transit ticaret yapan şirketler de faaliyetlerden elde edilen kazancın yüzde 95'ini kurumlar vergisi matrahından indirecek. Bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımayı hedefleyen küresel şirketler, İstanbul Finans Merkezi üzerinden yürütülen yurtdışı operasyonlardan elde edilen kazançların tamamı, diğer faaliyetlerden elde edilenlerin ise yüzde 95'ini 20 yıl boyunca kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek.

4
İmalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisi oranı yüzde 9'a, yalnızca ihracat yapan şirketler için ise yüzde 14'e düşürülüyor. Son üç yılda Türkiye'de vergi mükellefi olmayan kişilerin ülkeye gelmesi halinde, yurtdışı kaynaklı gelirleri 20 yıl boyunca Türkiye'de vergilendirilmeyecek.

5
Bu kişilerin yalnızca Türkiye içinde elde ettikleri gelirler vergiye tabi olacak. Ayrıca veraset ve intikal vergisi oranı bu grup için yüzde 1 olarak uygulanacak. Yurtdışında yerleşik kişi ve kurumlara Türkiye'den verilen ve yurt dışında faydalanılan mimarlık, mühendislik, yazılım ve tasarım gibi hizmetlerden elde edilen kazançlar tamamen vergiden istisna edilecek.

6
Paketin en dikkat çekici noktası ise yeni bir Varlık Barışı…

Esasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek nisan ayı başında katıldığı TV programında "Türkiye doğalgaz petrol üreterek cari açığı kapatmayı hedefliyoruz ancak o olana kadar yurtdışından gelecek kişi veya işletmelere nasıl daha cazip koşullar sağlayabiliriz üzerine çalışıyoruz. Türklerin yurtdışından elde ettiği kazançları orada tutmaması üzerine de çalışıyoruz" diyerek sinyali vermişti.

7
'YURTDIŞINDAKİ ALTINLARIN DÜŞÜK VERGİYLE TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ PLANLANIYOR' 

Belli ki, ekonomi yönetimi, carry trade kaynaklı para girişlerinden ziyade döviz açığını sermayeyi bu yolla çekerek kapatmak istiyor. Yurtdışındaki para, altın ve menkul kıymetlerin düşük bir vergiyle ülkeye getirilmesi planlanıyor.

8
Biliyorsunuz, bugüne kadar 7 kez varlık barışı düzenlemesi hayata geçti. Varlık Barışı'yla ilk tanışmamız 2008'de yine Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanlığı yaptığı dönemdeydi. Daha sonra da 2013, 2016, 2018, 2020, 2022 yıllarında varlık barışı uygulamaları yapıldı.

9
TÜRKİYE GEÇEN YIL GRİ LİSTEDEN ÇIKTI 

Beyan edilen varlıklar için çoğu zaman vergi incelemesi yapılmadığından bir tür güvence sağlandı. Bu düzenlemelerin sonucunda Türkiye'ye bir para geldi. Ancak bu yolla suç gelirlerinin de ülkeye girmesi sorunu doğdu. Hatta Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ''gri liste''ye alındık. Geçen yıl listeden çıkarıldık.

10
Şimdi yeniden aynı sıkıntının yaşanmaması için bu kez ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Ben bu kez gerekli tedbirlerin alınacağını, geçmişte istismar edilen konularda taviz verilmeyeceğini düşünüyorum. Devlet, 'kara para' veya 'suç geliri'nden elde edilen bir kaynağın bulgusu varsa girişine izin vermeyecektir.

11
Zira, bir taraftan yatırımcı çekmek için teşvikler verilirken, diğer taraftan yatırımcı nezdinde riskli sayılacak gri listeye yeniden davetiye çıkaran bir işin içine girilmez."

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.