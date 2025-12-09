Menü Kapat
Varlık yönetim devinden altın yeni 2026 tahmini

Aralık 09, 2025 14:17
1
Altın

State Street stratejistleri, altının rekorlarla geçen yılının ardından yükseliş temposunun yavaşlayacağını ancak fiyatların güçlü bir bantta tutunacağını söylüyor.

2
Küresel varlık yönetim şirketi State Street Investment Management stratejistleri, 2025’te altının 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergilemesinin ardından önümüzdeki döneme dair daha ölçülü bir tablo çiziyor. Kurumun değerlendirmesine göre altın, 2026’da 4.000–4.500 dolar aralığında dengelenebilir. Yani yükselişin tamamen sona ermesi değil, temposunun biraz düşmesi bekleniyor.

3
“YAPISAL DESTEKLER HÂLÂ GÜÇLÜ”

Stratejistler, altını bu yıl yukarı taşıyan temel dinamiklerin ortadan kaybolmadığını özellikle vurguluyor. Hisse ve tahvil piyasaları arasındaki korelasyonun tarihsel olarak yüksek seyretmesi, altını portföylerde daha önemli bir “dengeleyici oyuncu” hâline getirmiş durumda.

Açıkçası böyle bir ortamda yatırımcıların güvenli bir limana yönelmesi çok da şaşırtıcı değil.

4
BORÇ YÜKÜ, ENFLASYON VE FED ETKİSİ

Raporda, küresel borç yükünün artması ve enflasyonun kalıcı hâle gelmesinin uzun vadeli getirileri yukarı çektiği, bunun da altının korunma aracı rolünü güçlendirdiği belirtiliyor.

5
Ayrıca Fed’in gevşeme adımlarının genelde doları zayıflattığı ve piyasalara likidite pompaladığı biliniyor. State Street’e göre bu durum altın için ekstra bir destek anlamına geliyor.

