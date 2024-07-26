Vatandaş enflasyonun düşeceğine ikna olmadı! Piyasa katılımcıları ile hanehalkı arasındaki makas açıldı

26 Temmuz 2024 10:26 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:36

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı arasındaki enflasyon beklentileri arasında oluşan makas dikkat çekti.

PİYASA KATILIMLARI DÜŞECEK, HALK ÇIKACAK DİYOR

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,8 puan azalarak yüzde 30 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan düşerek yüzde 55 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,5 puan artarak yüzde 72 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti.

MAKAS ARALIĞI AÇILDI

Temmuz ayında enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ile vatandaşlar arasında değişiklik gösterirken makas aralığı 42 puan açıldı. Yıllım enflasyon haziran sonu itibarıyla yüzde 71,6 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ise 2025 sonu için yüzde 14.