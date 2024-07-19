Vatandaş KKM’yi bırakmaya başladı! KKM’den çıkan para yönü belli olmaya başlıyor

19 Temmuz 2024 16:59 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 17:36

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş ivmesi hızlandı. 6 ayın en hızlı düşüşü yaşandı. KKM geçen hafta itibarıyla 49 milyar liralık düşüşle 1 trilyon 942,6 milyar TL'ye düştü.

Tasarruf sahibi, KKM'yi tercih etme sebepleri ortadan kalkınca KKM’yi bırakmaya başladı. KKM’nin tercih edilmesindeki en büyük etken TL tasarruf edenlere kur artışı kadar getiri sağlanmasıydı. KKM’ye girmenin ve bu hesapta durmanın temel motive kaynağı olan kur artışı sona erdi. Çıkışlar hız kazandı.

VATANDAŞ KKM'Yİ BIRAKIYOR

TCMB bankalara gönderdiği talimatıyla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirilmişti.

Daha önce KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, yüzde 50 olan politika faizinin yüzde 80'i seviyesinde bulunan yüzde 40'a karşılık geliyordu. Buna göre yeni karar sonrasında bu seviye yüzde 35'e indirildi.

TL cinsi KKM bitme aşamasına geldi. TL cinsi KKM hesapları, mayıs ayı sonunda 1.2 milyar dolara geriledi. Bir buçuk aylık dönemde bitmesi muhtemel olarak görülüyor.

Döviz cinsinden açılan KKM hesapları da azaldı. Mayıs sonunda 68 milyar dolara indi.

DÖVİZ DURDU KKM BİTTİ

Dolar kuru aylardır neredeyse sabit seyrediyor. Kur artmayınca döviz getirisi gelmedi. KKM’deki artış durdu ve gerileme başladı. Tasarruf sahibi KKM'den çıkmaya başladı. Mevduat faizi yüzde 50’ler dolayında olsa da aradaki 10 puanlık farka rağmen gerilemenin geçici olacağını ise kimse beklemiyor.

KKM'DEN ÇIKACAK PARA NEREYE YÖNELECEK?

Bankalarda mevduat faizi ortalama yüzde 50 dolayında. Mevduata çok daha yüksek faiz veren bankalar da bulunuyor.

KKM’den çıkacak tasarruf sahibi için mevduat ilk seçenek olarak gösteriliyor.

KKM'den çıkan paranın dövize gitmesi yerine borsaya yönelmesi de politika yapıcıları tarafından tercih edilir. Ancak borsada kazanç büyük olsa da risk de büyük. Yine de borsayı tercih eden tasarruf sahipleri de bekleniyor.

Türk halkının geleneksel tasarruf araçlarından olan altın da yoğun ilgi görüyor. Al-sat yapma eğiliminde olmayan altın KKM'den yatırımcı çekebilir.