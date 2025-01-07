Vatandaş sebze ve meyve almaya korkar olmuştu! Pestisitli ürünler için yeni karar Resmi Gazete'de

07 Ocak 2025 18:44 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 18:54

Antep fıstığı, incir ve diğer ihraç ürünlerimizin pestisit kalıntıları nedeniyle geri dönmesi, sofralarımıza gelen gıdaların ne kadar güvenli olduğunu sorgulatırken, Bakanlık radikal bir adım atarak pestisit limitlerini yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle yeni düzenleme ilan edildi.

Gıda​ güvenliği konusunda önemli bir adım atıldı! Türk Gıda Kodeksi​ Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, bu düzenleme sofralarımıza gelen ürünleri ne kadar güvenli hale getirecek?

PESTİSİT LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

Bakanlık, yeni yönetmelikle hem yurt içinde üretilen hem de ithal edilen gıdaların pestisit kalıntı limitlerini güncelledi. Taze meyve ve sebzelerden baklagillere, tahıllardan hayvansal gıdalara kadar geniş bir yelpazede değişiklik yapıldı. Bazı gıdalarda ilk kez limitler belirlenirken, birçok üründe limitler ciddi şekilde düşürüldü. Bu değişikliklerin, Avrupa Birliği'nin sıkı pestisit kurallarına uyum sağlamak amacıyla yapıldığı vurgulandı.

İTHAL GIDALARA YENİ ENGELLER

En dikkat çekici düzenleme ise ithal gıdalar için getirilen yeni pestisit limitleri oldu. Bakanlık, artık ithal gıdaların yeni sınır değerlerine uygunluğunu titizlikle kontrol edecek. Limitlerin dışında kalan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmeyecek.

Bu kapsamda, ithal gıdaların yeni kalıntı limitlerine göre kontrol edilerek ülkeye girişlerine izin verilecek.​​​​​​​​​​​​​​