Yetkili isim açıkladı! Ekmeğe o tarihe kadar zam yok

01 Kasım 2024 12:39 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 13:30

Başta İstanbul olmak üzere ekmek fiyatlarının semtlere göre değişkenlik göstermesi vatandaşı çileden çıkarmış durumda. Ancak Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı İbrahim Balcı'dan güzel bir haber geldi. Balcı, "Aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil' ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim Balcı​, ülkedeki buğday üretimi ve kalitesinden dolayı un fiyatlarında ciddi bir yükselme olduğunu dile getirdi. Ekim başından önce alınan unun çuval fiyatının 630 lira olduğunu, söz konusu ay içinde bu fiyatın 820 lira bandına çıktığını ifade eden Balcı, "Ekmekte yalnızca unda değil, diğer girdilerde de artışlar meydana geldiği için ilgili bakanlıkların sektörü toplayarak görüşme yapması gerektiğini ve bu ay içinde bir fiyat​ değişikliği olmayacağını ifade ettik" dedi.

'EKMEKTE FİYAT ARTIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Balcı, tarladan sofraya gıda güvenliğini özellikle ekmekte sağlamaları gerektiğine dikkati çekerek, sokakta, cami önünde, pazar yerlerinde ekmek​ satılmasına müsaade edildiği takdirde bunun üründeki güvenilirliği ortadan kaldıracağını anlattı.

Birinci önceliklerinin sağlıklı ve hijyenik ortamda, kaliteli ekmek üretmek olduğuna işaret eden Balcı, şöyle konuştu:

ARALIK AYINI İŞARET ETTİ

"Türkiye'nin birçok vilayetinden buraya gelen başkanlarımızla toplantı yaptık. Un fiyatının 820 lira bandından 720-760 lira bandına gelmesiyle birlikte fırıncı esnafımız da her zaman olduğu gibi bu sefer de gerektiği özveriyi gösteriyor.

Biz bu ay sonuna kadar Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 50 liranın üzerinde olmayacağını ifade etmiştik. Aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil" dedi.