Vatandaşın ve şirketlerin döviz talebi artışa geçti! TL'nin değer kaybı körükledi

30 Ağustos 2024 09:22 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 09:37

Son dakika | Altın ile kira sözleşmesi yapılır mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Son dakika | Altın ile kira sözleşmesi yapılır mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

KKM bakiyesi, geçen hafta yüzde 2,4 ve 40 milyar 511 milyon liralık azalışla 1 trilyon 619,2 milyar liraya geriledi. KKM'deki düşüş ivmesinin yavaşladığı haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları arttı. Geçen hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 172.4 milyar dolara yükseldi.

VATANDAŞ VE ŞİRKETLER GÖZÜNÜ DÖVİZE ÇEVİRDİ

16-23 Ağustos haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2.02 milyar dolar arttı. KKM ise 1.6 milyar dolar (40.5 milyar TL) azaldı.

Vatandaşın ve şirketlerin döviz talebi yükselirken yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarının 172.4 milyar dolara yükseldiği görüldü.

Gerçek kişilerin döviz mevduatı 547 milyon dolar, tüzel kişilerin ise 1.5 milyar dolar arttı.

Ağustos ayının ilk üç haftasında döviz hesaplarında 5.06 milyar dolarlık (yaklaşık 166 milyar lira) artış yaşandı.

TL'DE DEĞER KAYBI HIZLANDI

Uluslararası bankaların "TL'de kalın" tavsiyeleri sürerken 3 haftada TL’de hızlanan değer kaybı vatandaşın dövize yönelmesine neden oldu.

Döviz mevduatları payını 0.6 puanlık artışla yüzde 38.4’e yükseltti.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 14,5 trilyon lira oldu.