Vatandaşın ve şirketlerin döviz talebi artışa geçti! TL'nin değer kaybı körükledi
Kur Korumalı Mevduatların düşüş ivmesinin yavaşladığı haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarındaki payı arttı. Döviz mevduatları 3 haftada 5 milyar dolar yükselerek 172.4 milyar dolara ulaştı. 3 haftada TL’de hızlanan değer kaybı vatandaşın döviz talebini körükledi
KKM bakiyesi, geçen hafta yüzde 2,4 ve 40 milyar 511 milyon liralık azalışla 1 trilyon 619,2 milyar liraya geriledi. KKM'deki düşüş ivmesinin yavaşladığı haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları arttı. Geçen hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 172.4 milyar dolara yükseldi.
VATANDAŞ VE ŞİRKETLER GÖZÜNÜ DÖVİZE ÇEVİRDİ
16-23 Ağustos haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2.02 milyar dolar arttı. KKM ise 1.6 milyar dolar (40.5 milyar TL) azaldı.
Vatandaşın ve şirketlerin döviz talebi yükselirken yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarının 172.4 milyar dolara yükseldiği görüldü.
Gerçek kişilerin döviz mevduatı 547 milyon dolar, tüzel kişilerin ise 1.5 milyar dolar arttı.
Ağustos ayının ilk üç haftasında döviz hesaplarında 5.06 milyar dolarlık (yaklaşık 166 milyar lira) artış yaşandı.
TL'DE DEĞER KAYBI HIZLANDI
Uluslararası bankaların "TL'de kalın" tavsiyeleri sürerken 3 haftada TL’de hızlanan değer kaybı vatandaşın dövize yönelmesine neden oldu.
Döviz mevduatları payını 0.6 puanlık artışla yüzde 38.4’e yükseltti.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 14,5 trilyon lira oldu.