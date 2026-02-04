Vatandaşlık maaşı başvuru şartları 2026! Vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman, kimler alabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin (GETAD) detayları belli olmaya başladı. Bu yıl hayata geçirilmesi planlanan sistem kapsamına gelir düzeyi düşük olan ailelere gıda, kira ve ısınma gibi yardımlar yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sistem ve gelirler üzerinde incelemeler gerçekleştiriliyor. İncelemelerin sonucunda seçilen pilot illerde bu yıl vatandaşlık maaşı verilmeye başlanacak. Peki vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler alabilir? İşte vatandaşlık maaşının detayları...

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI 2026

Vatandaşlık maaşı uygulaması kapsamında geliri düşük ailelere kira, gıda ve ısınma yardımı yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda belirlenen pilot iller ve mahallelerde belirli eşiğin altındaki ailelere kira, gıda ve ısınma gibi yardımlar yapılacak. Bölge bazlı incelemeler yapılarak hangi bölgelerde ne gibi ihtiyaçların olduğu tespit edilecek. Yapılan tespitler doğrultusunda ise ailelere kira, gıda ve ısınma gibi yardımlar yapılacak. Henüz vatandaşlık maaşının başvuru şartları ve gelir eşiği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapacağı incelemeler doğrultusunda önümüzdeki günlerde gelir eşiği ve uygulamanın kapsamı belirlenecek.

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Vatandaşlık maaşı başvuruları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olan incelemelerin ardından sistem ve gelir eşiği belirlenecek. İncelemelerin sona ermesinin ardından vatandaşlık maaşı başvurularının başlayacağı tarihin açıklanması bekleniyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen 2026 bütçe görüşmelerinde vatandaşlık sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarında caydırıcı nitelikte de olmayacak." ifadelerini kullanmıştı. Vatandaşlık maaşından belirli gelir düzeyinin altında yer alan vatandaşlar faydalanabilecek. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre bu gelir düzeyinin 1 asgari ücret altı olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."