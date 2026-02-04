Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Vatandaşlık maaşı başvuru şartları 2026! Vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman, kimler alabilir?

Vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman, kimler alabilir sorularının cevapları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 bütçe görüşmelerinde yeni sistemi duyurmuştu. Kamuoyunda Vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) başvuruları bu yıl başlayacak. İlk etapta pilot illerde uygulanacak olan vatandaşlık maaşı sosyal destek sistemi, 2027 yılında ise tüm ülke geneline yaygınlaştırılacak. Vatandaşlık maaşının detayları ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman, kimler alabilir, şartları neler sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Vatandaşlık maaşı başvuru şartları 2026! Vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman, kimler alabilir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 16:45

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin (GETAD) detayları belli olmaya başladı. Bu yıl hayata geçirilmesi planlanan sistem kapsamına gelir düzeyi düşük olan ailelere gıda, kira ve ısınma gibi yardımlar yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sistem ve gelirler üzerinde incelemeler gerçekleştiriliyor. İncelemelerin sonucunda seçilen pilot illerde bu yıl vatandaşlık maaşı verilmeye başlanacak. Peki vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler alabilir? İşte vatandaşlık maaşının detayları...

Vatandaşlık maaşı başvuru şartları 2026! Vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman, kimler alabilir?

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI 2026

Vatandaşlık maaşı uygulaması kapsamında geliri düşük ailelere kira, gıda ve ısınma yardımı yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda belirlenen pilot iller ve mahallelerde belirli eşiğin altındaki ailelere kira, gıda ve ısınma gibi yardımlar yapılacak. Bölge bazlı incelemeler yapılarak hangi bölgelerde ne gibi ihtiyaçların olduğu tespit edilecek. Yapılan tespitler doğrultusunda ise ailelere kira, gıda ve ısınma gibi yardımlar yapılacak. Henüz vatandaşlık maaşının başvuru şartları ve gelir eşiği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapacağı incelemeler doğrultusunda önümüzdeki günlerde gelir eşiği ve uygulamanın kapsamı belirlenecek.

Vatandaşlık maaşı başvuru şartları 2026! Vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman, kimler alabilir?

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Vatandaşlık maaşı başvuruları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olan incelemelerin ardından sistem ve gelir eşiği belirlenecek. İncelemelerin sona ermesinin ardından vatandaşlık maaşı başvurularının başlayacağı tarihin açıklanması bekleniyor.

Vatandaşlık maaşı başvuru şartları 2026! Vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman, kimler alabilir?

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen 2026 bütçe görüşmelerinde vatandaşlık sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarında caydırıcı nitelikte de olmayacak." ifadelerini kullanmıştı. Vatandaşlık maaşından belirli gelir düzeyinin altında yer alan vatandaşlar faydalanabilecek. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre bu gelir düzeyinin 1 asgari ücret altı olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."

ETİKETLER
#sosyal yardım
#Pilot Uygulama
#Vatandaşlık Maaşı
#Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi
#Aile Destek Sistemi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.