Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, ne zaman başlıyor? İsa Karakaş detayları aktardı

Dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardım düzenlemeleri yakından takip ediliyor. Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Sistem (GTS), hane gelirini belirli bir seviyenin altında kalan ailelere destek sağlamayı amaçlıyor. TGRT Haber canlı yayınında konuşan İsa Karakaş, sistemin işleyişi, kimlerin destekten yararlanabileceği ve uygulamanın ne zaman başlayabileceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karakaş'ın açıklamalarına göre sistemin önce pilot illerde uygulanması, ardından 2027 yılı içerisinde Türkiye geneline yayılması öngörülüyor. Ancak açıklanan takvimin beklenti niteliğinde olduğu, kesin uygulama ayrıntılarının yetkili kurumlar tarafından duyurulması gerektiği belirtiliyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, vatandaşlık maaşı olarak gündeme gelen Gelir Tamamlayıcı Sistem için takvim hakkında bilgi verdi. Karakaş, planlanan uygulama kapsamında başvuruların Aralık 2026'da pilot illerde başlamasının düşünüldüğünü aktardı.

Karakaş'ın değerlendirmesine göre ilk ödemelerin Ocak, Şubat veya Mart 2027 döneminde yapılması bekleniyor. Pilot uygulamanın ardından sistemin 2027 yılı içerisinde 81 ilin tamamına yayılması öngörülüyor.

Söz konusu tarihler Karakaş'ın canlı yayında aktardığı beklentilere dayanıyor. Başvuru takvimi, pilot iller ve ödeme tarihleriyle ilgili kesin kararların resmî açıklamalarla netleşmesi gerekiyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

İsa Karakaş'ın açıklamalarına göre Gelir Tamamlayıcı Sistem'de temel ölçütlerden biri hane geliri olacak. Hane içindeki toplam gelirin belirlenen sınırın altında kalması durumunda gelir desteği sağlanması planlanıyor.

Karakaş, yayında 23 bin 552 TL seviyesindeki tutarı sistem açısından önemli bir eşik olarak değerlendirdi. Bu sınırın altında gelire sahip hanelerin destek kapsamına alınmasının öngörüldüğünü belirtti.

Sistemde özellikle şu grupların öncelikli olarak değerlendirilmesi bekleniyor:

Geliri düşük olan aileler

Çocuk sayısı fazla olan haneler

Dul ve yetim aylığı alanlar

Kronik hastalığı bulunan kişilerle aynı hanede yaşayanlar

Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bulunduğu aileler

Ancak bu grupların tamamının otomatik olarak ödeme alacağı kesinleşmiş değil. Yararlanma koşullarının, gelir hesabının ve destek tutarlarının resmî düzenlemelerle açıklanması gerekiyor.

VATANDAŞLIK MAAŞINDA 23 BİN 552 TL SINIRI NE ANLAMA GELİYOR?

İsa Karakaş, vatandaşlık maaşı kapsamında gündeme gelen 23 bin 552 TL'lik gelir sınırına dikkat çekti. Karakaş, bu tutarın özellikle düşük gelirli emeklilerin destek kapsamına girip girmeyeceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Karakaş'ın değerlendirmesine göre yalnızca emekli aylığının düşük olması, vatandaşlık maaşı almak için yeterli olmayabilir. Hane içindeki toplam gelirin de dikkate alınması planlanıyor. Bu nedenle düşük emekli aylığı alan kişilerin destekten yararlanıp yararlanamayacağı, yaşadıkları hanedeki gelir durumuna göre belirlenecek.

Karakaş, özellikle düşük tutarda dul ve yetim aylığı alan kişilerin hane gelirleri belirlenen sınırın altında kalırsa destekten yararlanabileceğini ifade etti.

Öte yandan 23 bin 552 TL olarak aktarılan tutarın kesin ve yürürlükteki bir başvuru şartı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Nihai gelir sınırı ve hesaplama yöntemi, resmî açıklamalarla netleşecek.

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İsa Karakaş, planlanan sistemde vatandaşların sosyal yardım alabilmek için çok sayıda belge toplamak zorunda kalmayabileceğini söyledi. Açıklamaya göre Gelir Tamamlayıcı Sistem'de hanelerin ekonomik durumunun mevcut kamu kayıtları üzerinden değerlendirilmesi hedefleniyor.

Karakaş, tapu, SGK ve banka kayıtları gibi veriler üzerinden hane gelirinin tespit edilmesinin planlandığını belirtti. Böylece uygun şartları taşıyan kişilerin durumunun sistem üzerinden değerlendirilmesi ve bürokratik işlemlerin azaltılması amaçlanıyor.

Ancak vatandaşlık maaşı başvurularının hangi kurum üzerinden alınacağı, e-Devlet başvurusunun bulunup bulunmayacağı ve gerekli belgelerin neler olacağı konusunda kesinleşmiş ayrıntıların resmî duyurularla açıklanması gerekiyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Vatandaşlık maaşı kapsamında hak sahiplerine yapılacak ödemenin ne kadar olacağı henüz kesinleşmiş değil. İsa Karakaş'ın açıklamalarında destek miktarının yanı sıra yardımın nakit veya kart sistemi üzerinden sağlanabileceği ihtimali de gündeme geldi.

Karakaş, desteğin bölgesel ihtiyaçlara göre farklılaşabileceğini belirtti. Soğuk iklim koşullarının etkili olduğu illerde yakıt desteği gibi yardımların, diğer bölgelerde ise farklı ihtiyaçlara yönelik desteklerin değerlendirilebileceğini aktardı.

Çocuklu aileler, kronik hastalar ve yaşlı bakıma muhtaç kişilerin bulunduğu hanelerin öncelikli gruplar arasında yer alabileceğini de ifade etti. Ödeme tutarları, destek türleri ve hak sahipliği kriterlerinin kesinleşmesi için resmî düzenlemelerin açıklanması bekleniyor.

AİLE DESTEĞİ VE 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

İsa Karakaş, vatandaşlık maaşının yanı sıra Aile Destek Programı, Bağ-Kur prim günlerinin eşitlenmesi ve 3600 ek gösterge başlıklarının da gündemde olduğunu söyledi.

Karakaş, hükümetin daha önce gündeme getirdiği sosyal destek ve çalışma hayatına ilişkin vaatlerin 2027 yılında hayata geçirilmesinin beklendiğini belirtti. Ancak bu düzenlemelerin yürürlük tarihleri ve uygulama koşulları hakkında kesinleşmiş kararların ayrıca açıklanması gerekiyor.