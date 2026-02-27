Vatandaşlık maaşında sona gelindi! Rakamlar belli oldu

Kategoriler
Kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programına ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı.
Taslağa göre, asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip ailelere devlet tarafından düzenli destek ödemesi yapılması planlanıyor. Buna göre toplam hane geliri 9 bin 358 liranın altında olan aileler program kapsamına girebilecek.
İşte tüm detaylar...
ÇALIŞMANIN AYRINTILARI BELLİ OLDU
Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı" için çalışmalar sürüyor. NTV'de yer alan habere göre; çalışmaların ayrıntıları belli oldu.
RAKAMLAR NETLEŞİYOR
En merak edilen başlık ise bu programdan faydalanma koşulları. Seçeneklerden biri ailedeki gelirin net asgari ücretin 3'te birinden az olması. Mevcut asgari ücrete göre hesaplandığında gelirin 9 bin 358 liradan fazla olmaması gerekecek.
Aileye asgari ücretin yüzde 20'si oranında nakdi destek sağlanacak. Konut ve çocuk başlığı altında da ek destekler verilecek. Konut başlığında asgari ücretin yüzde 15'i kadar elektrik, doğalgaz, barınma ve yakacak yardımı yapılacak. Çocuk yardımında destek oranının ise asgari ücretin yüzde 5'i olması planlanıyor.
MASADAKİ DİĞER SENARYO
Diğer senaryo, desteğin asgari ücretin yüzde 17'si oranında verilmesi. Böyle olursa konutta destek oranı yüzde 12, çocuk yardımında destek oranın da yüzde 5 olacak.
Üçüncü senaryo ise asgari ücretin yüzde 15'i kadar destek. Konutta destek oranının yüzde 10, çocuk yardımında destek oranının da yüzde 5 olması planlanıyor.
Tüm bu yardımlar tek bir kart toplanacak. Sosyal yardımların bir kısmı nakit olarak çekilebilecek. Bir kısmı da kartla gıda, temizlik gibi ihtiyaçlar da indirimli karşılanacak.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Gelir testi işlemlerinde hane ziyareti yapılmayacak tek bir sistem üzerinden kontroller sağlanacak. Bu sisteme SGK, gelir idaresi, banka hesap hareketleri, tapu gibi veriler entegre edilecek.
Başvuranların ortak sisteme kayıt olma zorunluğu olacak. Programa kabul edilen haneler aylık olarak kontrol edilecek. Bu düzenlemeye ilişkin bir yasa hazırlanacak.