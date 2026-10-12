Vatandaşlık maaşı taslağı ortaya çıktı! En düşük emekli maaşı detayı dikkat çekti

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İstanbul
Milyonlarca dar gelirli ailenin ve emeklinin heyecanla beklediği "Vatandaşlık Maaşı" (GETAD) projesinde detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan dev taslağa göre, hane geliri en düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 TL'nin altında kalan ailelere devlet eli uzanacak.
İlk etapta 2.5 milyon haneyi kapsayacak olan 1.5 trilyon liralık dev destek paketinde kira, fatura, gıda ve çocuk yardımları tek bir kartta toplanacak.
İşte başvuru şartlarından ödeme tarihlerine kadar merak edilen tüm detaylar...
VATANDAŞLIK MAAŞI (GETAD) NEDİR, KİMLERİ KAPSAYACAK?
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), hane halkı toplam geliri belirlenen sınırın altında kalan ailelerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve gelirlerini hedeflenen seviyeye tamamlamayı amaçlayan yeni bir sosyal yardım modeli. Desteken sürekli bakıma muhtaç olanlar, yaşlılar ve geliri yetersiz olan emekliler de bu sosyal güvenlik şemsiyesinden öncelikli olarak yararlanacak.
TEMEL KRİTER: HANE GELİRİNDE 23 BİN 552 TL SINIRI
Hazırlanan taslak çalışmaya göre, vatandaşlık maaşı desteğinden faydalanabilmek için eve giren toplam gelirin en düşük emekli maaşı seviyesi olan 23 bin 552 TL’nin altında olması gerekecek. Toplam geliri bu tutarın üzerinde olan haneler destek kapsamı dışında kalacak.
KİRA, FATURA VE GİDA DESTEĞİ KADEMELİ ÖDENECEK
Yardım miktarı tek bir kalemde değil, ailenin yaşadığı coğrafyaya ve ihtiyacına göre kademeli olarak belirlenecek:
KAPI KAPI GEZİLMEYECEK: TÜM VERİLER SİSTEMDEN ÇEKİLECEK
İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi sürecinde vatandaşların evleri kapı kapı gezilmeyecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu kayıtları ve banka hesap hareketleri merkezi elektronik sistem üzerinden çapraz kontrolden geçirilecek. Aylık gelirinde artış tespit edilen haneler otomatik olarak sistemden çıkarılacak.
"VATANDAŞLIK MAAŞI KARTI" GELİYOR!
Destek almaya hak kazanan vatandaşlara özel bir "Vatandaşlık Maaşı Kartı" tanımlanacak. Hak edilen tüm nakdi ve ayni yardımlar bu karta yüklenecek. Vatandaşlar ödemelerin bir kısmını nakit olarak çekebilirken, temel gıda ve temizlik alışverişlerini de bu kartla indirimli olarak yapabilecek.
İLK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM'ye yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor. Pilot iller Aralık 2026 tarihine kadar netleştirilecek ve ilk ödemeler 2027 yılının ilk çeyreğinde başlayacak. Pilot uygulamadaki başarı oranına göre sistem 2027 yılı içerisinde 81 ilin tamamına yaygınlaştırılacak. Başvurular e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden alınacak.