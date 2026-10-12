Vatandaşlık maaşı taslağı ortaya çıktı! En düşük emekli maaşı detayı dikkat çekti

Milyonlarca dar gelirli ailenin ve emeklinin heyecanla beklediği "Vatandaşlık Maaşı" (GETAD) projesinde detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan dev taslağa göre, hane geliri en düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 TL'nin altında kalan ailelere devlet eli uzanacak.

İlk etapta 2.5 milyon haneyi kapsayacak olan 1.5 trilyon liralık dev destek paketinde kira, fatura, gıda ve çocuk yardımları tek bir kartta toplanacak.

İşte başvuru şartlarından ödeme tarihlerine kadar merak edilen tüm detaylar...