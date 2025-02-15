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 | Merve Yaz

Vatandaştan sonra şimdi de garsonlar kuver ücretine isyan etti! 'Psikolojimiz bozuldu'

Restoranlarda uygulanan kuver ve servis ücretleri, hem müşterileri hem de garsonları mağdur ediyor. İşletmeler, bu ücretlerin çalışanların maaşlarına destek için alındığını söylese de çoğu zaman garsonlara ya hiç ödeme yapılmıyor ya da çok düşük oranlarda veriliyor. Bazı garsonlar ise fahiş ücretler yüzünden sinirlenen müşterilerin kendilerine kötü davrandığını belirterek psikolojilerinin bozulduğunu söylüyor.

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Vatandaştan sonra şimdi de garsonlar kuver ücretine isyan etti! 'Psikolojimiz bozuldu'
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 13:20

Son dönemde restoranlarda başlatılan masa taksimetresi, servis için alınan kuver ücreti sadece vatandaşı değil, işletme garsonlarını da isyan ettiriyor. Birçok yerde artık kuver ücretine ek talep edilen servis ücretlerinin çalışanların maaşlarını desteklemek amacıyla alındığı iddia edilirken gerçek başka çıktı.

CİMER'E ŞİKAYET YAĞIYOR

Müşterilerden alınan ücretler çalışanlara verilmediği ya da yüzde 1 ila 3 arasında sınırlı tutulduğu iddia edildi. Hesap ücretlerinden alınan ek servis ücretinin yüzde 15-20'si ise işletmenin kasasına kaldığı ifade ediliyor.

Mağdur olduklarını belirten restoran çalışanları, yaşadıkları haksızlığı CİMER'e ve sendikalara bildirerek soruna çözüm getirilmesini istiyor. Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul'un en bilinen alışveriş merkezlerindeki bir restoranda yaşanan olayda çalışan garsonlar müşterilerden alınan kuver ücretlerinin restorana ciddi oranla kâr eklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı; "Bizden sipariş alan misafir, masaya oturduğu anda fişine 10'luk bir kuver ekleniyor. Restoranın günlük cirosu 7-8 milyon TL'yi buluyor, yani günlük toplanan kuver ücreti en az 700 bin TL.

İŞLETMECİLER FIRSATA ÇEVİRDİ

Duruma tepki gösteren garsonlar, sorunu CİMER'e ve sendikalara bildiriyor. Restoran sahipleri ise servis ücretinin garsona verilmesinin zorunlu olmadığını vurguluyor. Konuyla ilgili ismini vermeyen bir garson, İstinyePark'taki ünlü bir restoranda çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

MÜŞTERİ BİZE KÖTÜ DAVRANIYOR

Garson açıklamalarının devamında işletme tarafından paranın adil şekilde çalışanlara dağıtılmadığını belirtirken; "Gün sonunda kasadan bize çıkan rakam sadece 1000 TL civarında. Ayrıca kuver ve servis ücretini gören müşteri de bize kötü davranıyor. Bu durum bizim de psikolojimizi bozdu." dedi. Garson ayrıca işetmeden yüzde 0.5-1 arasında paranın dağıtıldığını ve işletme sahiplerinin servis ücretini garsona vermesinin zorunlu olmadığını vurguladığını ifade etti. Çalışan yaşadığı haksızlığı yargıya taşıyarak işletmeden şikayetçi oldu.

RESTORANLAR KUVER ÜCRETİYLE EK KAZANÇ SAĞLIYOR

İstanbul'daki bir başka alışveriş merkezinin lüks restoranında yaşanan olayda, birçok garsonun kuver ücretlerini adil şekilde alamadığı ve işletmelerin kuver ödemelerini ek kazanca dönüştürdüğü iddia ediliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kuver ücreti yasal mı?
Avrupa'da ve ABD'de bazı ülkelerde, kuver ücretleri çalışanlara dağıtılmak zorunda. Ancak Türkiye'de bu konuda net bir düzenleme bulunmadığı için restoranlar bu geliri istedikleri gibi kullanabiliyor.
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